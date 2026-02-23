Jobba som fönsterputsare hos Hello Clean
2026-02-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Håbo
, Västerås
Vill du ha ett jobb där du är ute, rör på dig och gör skillnad varje dag?
Hos Hello Clean söker vi nu engagerade och noggranna fönsterputsare som vill vara en del av vårt team. Vi är ett snabbt växande städbolag som brinner för service och kundnöjdhet - och vi tror att nyckeln till framgång är medarbetare som trivs och tycker om sitt arbete.
Som fönsterputsare hos oss får du ett omväxlande jobb där inget uppdrag är det andra likt. Du arbetar självständigt eller i par med uppdrag på både små och stora objekt - från villor och lägenheter till kontor och butiker. Vi lägger stor vikt vid noggrannhet, servicekänsla och att alltid leverera resultat som våra kunder blir glada av.
Hos Hello Clean får du god introduktion och tillgång till utrustning av hög kvalitet. Du jobbar i flexibla scheman som fungerar med både vardag och fritid, och du får stöd av ett erfaret team som alltid finns nära till hands. Vi har som ambition att vara den bästa arbetsgivaren i branschen och värdesätter vår personal väldigt högt.
Du får:
Flexibla arbetstider
Konkurrenskraftig lön och förmåner
Bra introduktion och stöd
Arbete i team med god sammanhållning
Vi söker dig som:
Är serviceinriktad och noggrann
Talar svenska eller engelska och har arbetstillstånd
Har körkort
Har erfarenhet av fönsterputs eller vill lära dig
Trivs med att arbeta självständigt och ta eget ansvar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
Hello Clean AB (org.nr 559323-4270), https://helloclean.se/
9758790