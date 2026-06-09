Production Planning & Development | Multilens | Mölnlycke
Experis AB / Maskiningenjörsjobb / Göteborg Visa alla maskiningenjörsjobb i Göteborg
2026-06-09
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Vi söker nu en ansvarig för Production Planning & Development, en ny och viktig roll som ska bidra till att forma framtidens produktion. Här får du en central position i vår verksamhet med stort ansvar för planering, utveckling och förbättring av vår dagliga produktion, alltid med kundens behov i fokus. Läs mer och ansök nedan.
Multilens är ett framgångsrikt medicintekniskt företag inom specialoptik. Vi utvecklar, tillverkar och säljer lösningar som gör verklig skillnad för människor med reducerad syn. I Sverige och Norden säljer och distribuerar vi själva, medan vi i övriga Europa och delar av världen arbetar via distributörer.
All vår produktion sker i Mölnlycke och omfattar hela kedjan från design och utveckling till precisionssvarvning, slipning, ytbehandling, montering och kvalitetskontroll. Varje order är unik och kundanpassad, vilket ställer höga krav på kompetens, planering och samarbete. På Multilens arbetar vi prestigelöst över alla gränser, med korta beslutsvägar och ett starkt engagemang för kvalitet och leveransprecision.
Om rollen
Som ansvarig för Production Planning & Development rapporterar du till Produktionschefen och arbetar nära flera team med planering, uppföljning och utveckling av den dagliga tillverkningen av specialoptik. Du fungerar som den sammanhållande länken mellan alla avdelningar i kedjan från order till leverans och säkerställer att rätt produkter levereras i rätt tid.
Rollen innebär en varierad och utvecklingsinriktad vardag där du kombinerar operativ planering med långsiktigt förbättringsarbete. Du har ett tydligt mandat att påverka arbetssätt, flöden och processer och bidrar aktivt till att stärka vår leveransförmåga och effektivitet.
I rollen ingår att
Arbeta nära kundservice för att utveckla effektiva flöden för produktionsplanering och korrekt leveransinformation
Skapa och vidareutveckla produktionsplaner baserat på order, prognoser och kapacitet för att säkerställa optimala flöden och realistiska leveranstider
Delta i planeringsmöten och driva ständiga förbättringar, exempelvis genom tidsstudier, maskinoptimering och samarbete med leverantörer
Samarbeta tätt med inköp för att utveckla processer för materialanskaffning som säkerställer kontinuerlig produktion
Driva och implementera nya arbetssätt inom process- och produktionsutveckling
Dagligen prioritera och omplanera produktionen vid förändrade förutsättningar, förseningar eller störningar
Följa upp leveransprecision, produktivitet och andra relevanta KPI:er för analys av produktionens effektivitet och utvecklingspotential
Vem söker vi?
Vi söker dig som har ett starkt engagemang för utveckling och förbättringsarbete och som trivs i en tillverkande miljö. Du har flera års erfarenhet av produktion och produktions- eller orderplanering och är van att arbeta strukturerat i komplexa flöden där varje order är unik.
Du har en eftergymnasial utbildning inom produktion, tillverkning eller motsvarande och god erfarenhet av affärsstödssystem samt rapport- och analysverktyg, exempelvis Power BI. Du har arbetat med och utvecklat produktionsplaner, processer och förbättringsinitiativ och har en mycket god kommunikativ förmåga. Du behärskar svenska och engelska väl i både tal och skrift.
Som person är du nyfiken, engagerad och lösningsorienterad. Du är analytisk, strukturerad och tycker om att samarbeta med andra funktioner. Du motiveras av att få vara med och påverka, utveckla produktionen och skapa verklig nytta för både kunder och verksamhet.
Vad kan Multilens erbjuda dig?
Hos Multilens får du möjlighet att ta en nyckelroll i utvecklingen av framtidens produktion i ett stabilt och växande tillverkande bolag. Du får stort ansvar, goda möjligheter att påverka och arbeta nära både produktion och ledning.
Vi erbjuder ett varmt, familjärt och engagerat arbetsklimat med korta beslutsvägar och högt tempo. Här får du vara med och utveckla både verksamheten och dig själv i en organisation där kvalitet, kundnytta och samarbete står i centrum.Publiceringsdatum2026-06-09Så ansöker du
Ansök nu och bli en del av Multilens spännande framtid. I denna tjänst samarbetar Multilens med Jefferson Wells. Du söker tjänsten genom att registrera din CV på Jefferson Wells hemsida och söka tjänsten genom länken nedan. Om du är intresserad, sök gärna tjänsten omgående, vi tillämpar löpande urval. Om du har frågor vänligen kontakta rekryteringskonsult Maria Svedberg på maria.svedberg@jeffersonwells.se
alt. ring på 079-0763749.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Skinnefjällsvägen 1 (visa karta
)
435 40 GOTHENBURG Arbetsplats
Multilens AB Kontakt
Contact
Maria Svedberg maria.svedberg@jeffersonwells.se Jobbnummer
9955082