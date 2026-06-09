Junior Produktionstekniker Inom Pcba
Avaron AB / Elektronikjobb / Stockholm Visa alla elektronikjobb i Stockholm
2026-06-09
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-09Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en tekniskt avancerad tillverkningsmiljö där elektronikproduktion, kvalitet och stabila processer står i centrum. I rollen arbetar du främst med beredning av kretskort och blir tekniskt ansvarig för tilldelade produkter genom hela tillverkningsprocessen. Du är länken mellan konstruktion, produktion och kvalitet, och ser till att underlag, arbetssätt och dokumentation fungerar i praktiken. En viktig del av arbetet sker nära den dagliga produktionen, där du stöttar, felsöker och driver förbättringar tillsammans med flera funktioner. Det här är en roll för dig som vill kombinera elektronik, produktion och förbättringsarbete med tydlig påverkan på hur produkter tillverkas.
ArbetsuppgifterDu tar fram, uppdaterar och underhåller produktionsberedningar för kretskort och elektroniska produkter.
Du skapar operationslistor, tillverkningsinstruktioner och tidsunderlag för produktionen.
Du säkerställer att rätt ritningar, arbetsinstruktioner, kvalitetskrav och övrig produktionsdokumentation finns på plats.
Du granskar konstruktionsunderlag och bidrar till att ritningar och specifikationer är tydliga och anpassade för tillverkning.
Du medverkar vid industrialisering av nya produkter och vid förändringar i befintliga produkter.
Du ger tekniskt stöd till montörer och operatörer i den dagliga produktionen.
Du utreder avvikelser, kvalitetsbrister och produktionsstörningar samt deltar i rotorsaksanalyser och förbättringsåtgärder.
Du driver förbättringsinitiativ inom processer, metoder och arbetssätt med fokus på kvalitet, effektivitet, leveranssäkerhet och kostnad.
Du bidrar till standardisering och optimering av produktionsflöden samt införande av nya tillverkningsmetoder och tekniska lösningar.
Du dokumenterar och delar kunskap samt stöttar kollegor i produktionsmetoder, instruktioner och tekniska processer.
KravKandidatexamen inom elektronik, elektroteknik, produktionsteknik eller motsvarande teknisk utbildning, alternativt dokumenterad relevant arbetslivserfarenhet.
God teknisk förståelse och förmåga att tolka teknisk dokumentation och ritningsunderlag.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av kretskortsproduktion (PCB/PCBA).
Erfarenhet från elektronikproduktion eller annan tillverkande industri.
Erfarenhet av produktionsberedning, industrialisering eller produktionstekniskt arbete.
Kunskap inom IPC-standarder, elektronikmontage eller lödprocesser.
Erfarenhet av ERP- och PLM-system.
Erfarenhet av Lean Manufacturing och kontinuerligt förbättringsarbete.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7878071-2043790". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9955076