Säljare sökes till Synexperten i Södertälje
optik Synexperten Sweden AB / Butikssäljarjobb / Södertälje Visa alla butikssäljarjobb i Södertälje
2026-06-09
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Säljare sökes till Synexperten i Södertälje
Vi på Synexperten i Södertälje söker nu en serviceinriktad och engagerad säljare för omgående anställning.
Tjänsten är som helgextra och timextra i vår butik. Arbetet innebär att du behöver vara självständig, ansvarstagande och trygg i att arbeta på egen hand, samtidigt som du ger våra kunder professionell service och ett trevligt bemötande.
Erfarenhet av försäljning är meriterande, men vi värdesätter framför allt din positiva inställning, initiativförmåga och känsla för kundservice.
Låter det intressant? Skicka in ditt CV och en kort presentation redan idag – vi rekryterar löpande och tjänsten kan tillsättas omgående.
CV skickas till: info@synexperten.se
Synexperten Södertälje Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23
E-post: info@synexperten.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "helgextra". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare optik Synexperten Sweden AB
(org.nr 559286-6957)
Storgatan 3 (visa karta
)
151 71 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Optik Synexperten Jobbnummer
9955063