Marknadsanalytiker inom bostadsutveckling
Avaron AB / Marknadsföringsjobb / Göteborg Visa alla marknadsföringsjobb i Göteborg
2026-06-09
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-09Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i ett uppdrag där din analys blir ett viktigt strategiskt underlag för vägval inom bostadsutveckling i en större stads centrala delar. Fokus ligger på att förstå hushållens köpkraftiga efterfrågan på nyproducerade bostäder, hur efterfrågan skiljer sig mellan upplåtelseformer och bostadstyper samt hur marknadens förutsättningar samspelar med långsiktiga stadsutvecklingsmål.
Du arbetar i en komplex miljö där marknadsdata, projektekonomi, konkurrens mellan parallella utvecklingsområden och planeringsfrågor behöver vägas samman. Uppdraget omfattar både en övergripande analys och fördjupningar i sex delområden, med stor vikt på att omvandla data till tydliga rekommendationer, kartor och visualiseringar som kan användas i strategiska beslut. Det här är en intressant möjlighet för dig som vill påverka verkliga stadsutvecklingsbeslut genom kvalificerad bostadsmarknadsanalys.
ArbetsuppgifterDu driver och samordnar hela arbetet med att ta fram en marknadsdjupsanalys i rapportform.
Du samlar in och analyserar kvantitativa data om flyttmönster, hushållssammansättning, köpkraft, upplåtelseformer, bostadspriser, hyresnivåer och bostadsstorlekar.
Du beräknar hushållens efterfrågan på nyproducerade bostäder enligt vedertagna modeller och redovisar resultat både totalt och per delområde.
Du analyserar betalningsvilja och skillnader mellan olika upplåtelseformer och bostadstyper.
Du genomför kvalitativa och komparativa analyser av konkurrenssituationen, utvecklingsområdenas ekonomiska genomförbarhet och hur parallella projekt påverkar varandra.
Du leder ett workshopbaserat arbetssätt tillsammans med beställaren och referensgrupp, där delresultat och slutsatser bearbetas gemensamt.
Du visualiserar resultat i kartor, tabeller, grafer och kommenterande text samt lämnar rekommendationer om hur analysen bäst kan användas i fortsatt arbete.
Du beskriver tydligt metodens styrkor och begränsningar och sätter resultaten i ett bredare stadsutvecklingssammanhang.
KravDu har erfarenhet och kunskap om bostadsmarknadens specifika förutsättningar.
Du har erfarenhet av att arbeta med denna typ av marknadsdjupsanalyser och kan styrka det genom minst 3 tidigare genomförda analyser.
Du har erfarenhet av och kunskap om stadsutvecklingens och blandstadens ekonomiska drivkrafter och beroenden för ökad efterfrågan och värdeutveckling.
Du kan visa att du har genomfört analyser av andra marknader och ekonomiska drivkrafter, till exempel kontorsmarknad, vad som påverkar fastighetsvärden eller andra analyser av bostadsmarknadens förutsättningar.
Du har tillgång till extern data och eller licens som krävs för att genomföra uppdraget.
Du har möjlighet att delta vid fysiska möten på plats.
Du är van att arbeta datadrivet och att omsätta både kvantitativa och kvalitativa insikter till tydliga beslutsunderlag.
Du uttrycker dig flytande på svenska.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7878130-2043779". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Drottningtorget 5 (visa karta
)
411 03 GÖTEBORG Jobbnummer
9955064