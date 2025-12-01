Jobba med barn och unga inom LSS
Alla barn har rätt till ett meningsfullt liv.
På Östergården, som är en idéburen verksamhet inom Bräcke diakoni, ger vi barn och unga med funktionsnedsättning en trygg och utvecklande vardag med skola, gemenskap och fritid. Nu söker vi nya kollegor som vill bli en del av vårt engagerade team.
Din roll
Som habiliteringsassistent gör du verklig skillnad i barnens vardag. Du är en trygg vuxen som bidrar till delaktighet, utveckling och glädje. Du kan arbeta inom två olika inriktningar:
Enheter för NPF - Här möter du barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Fokus ligger på struktur, trygghet, förutsägbarhet och delaktighet - med AKK och tydliggörande pedagogik som viktiga stöd.
Enheter för flerfunktionsnedsättning - Här stöttar du barn som behöver både fysisk omvårdnad och medicinsk tillsyn. Du arbetar nära barnet i ett personaltätt team kring omsorg, träning, kommunikation och sociala aktiviteter
I rollen ingår att:
ge stöd i vardagens viktiga stunder som måltider, träning, personlig omsorg och fritidsaktiviteter,
bygga kommunikationen med hjälp av AKK och tydliggörande pedagogik,
vara kontaktperson och samarbeta med föräldrar och nätverk,
samarbeta med stödpedagoger, sjuksköterskor och habiliteringsteam
bidra till att utveckla verksamheten tillsammans med kollegor.
Vem vi söker
Vi söker dig som är trygg, ansvarstagande och lyhörd för barns individuella behov. Du har lätt för att skapa goda relationer och kan delta aktivt i anpassningar av barnens vardag, både vad gäller rutiner, kommunikation och stödinsatser. Du ger omsorg med hjärta, men alltid med professionell distans.
Vi söker dig som har:
- utbildning inom vård och omsorg eller funktionsstöd (t.ex. undersköterska eller stödassistent)
- kunskap om AKK, tydliggörande pedagogik och / eller lågaffektivt bemötande.
erfarenhet av social dokumentation
god datorvana - förmåga att hantera mejl och dokumentera i digitala system
- goda kunskaper i svenska, både i tal, skrift och läsförståelse.
Meriterande är:
- erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning, inom LSS och / eller med barn och unga
- hantering av andningshjälpmedel eller sondmatning.
Om boendet
Östergården är ett boende där barn och unga med funktionsnedsättningar får växa med stöd av trygga vuxna. De har egna rum och delar gemensamma ytor där vi leker, umgås och bygger en vardag där relationer får tid att växa. Tillsammans arbetar vi nära varje barn för att skapa dagar där små steg betyder mycket och där de känner sig värdefulla och stärkta i sin självständighet.
Vill du vara med och göra skillnad tillsammans med oss? Välkommen med din ansökan!
Vid erbjuden anställning krävs ID-kontroll och utdrag ur polisens belastningsregister. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister via länken: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Bräcke diakoni - Hos oss blir du del av något större.
Vi är en idéburen organisation som låter värdegrunden genomsyra både arbetssätt, kultur och ledarskap. Det innebär:
- en arbetsgivare som vilar på en på en stark medmänsklig värdegrund,
- en arbetsmiljö präglad av delaktighet och påverkan,
- ett arbete där du bidrar till att göra skillnad för människor och samhället i stort,
- trygghet genom god arbetsmiljö, nära ledarskap, kollektivavtal och goda förmåner.
