Jobba med B2B försäljning
Hirely AB / Säljarjobb / Stockholm
2025-08-19
Om Forenom
Forenom expanderar kraftigt i Sverige och söker därför en engagera och motiverad Säljare som brinner för försäljning och att skapa goda kundrelationer. Forenom är en utpräglad entreprenörsorganisation där glädje, kreativitet och stort engagemang är i fokus. Vi gör nu en spännande tillväxtresa och söker därför dig som vill vara med och ta Forenom till nya höjder. Forenom hyr ut tillfälliga boenden till företag med mobil och internationell arbetskraft. Vi kan idag erbjuda ca 9000 företagslägenheter i Norden och Tyskland till över 4000 företagskunder från hela världen.
Vilka är vi:
Vi utmanar oss själva, normer och branschen. Vi är ett team av passionerade, kreativa och engagerade människor.
Träffa oss här: https://www.youtube.com/watch?v=Ab001XY7MwQ
Våra kärnvärden representerar kurage, öppet sinne och det faktum att vi åstadkommer mer tillsammans. Vi anser att vi är bättre tillsammans och att vi inspirerar varandra till att uppnå det bästa möjliga.
Vad förväntar vi oss av dig:
Som Säljare hos Forenom arbetar du aktivt med B2B-försäljning, du får en spännande portfölj av produkter och tjänster bestående av fullservicelägenheter, lägenhetshotell och hostel. Ditt fokus blir att proaktivt bygga upp och driva din portfölj och få den att växa. Du har påbörjat din karriär inom försäljning och tillsammans med oss vill du växa för att bli en riktig stjärnsäljare. Våra förväntningar är att du självständigt jobbar med ny-och uppföljande försäljning där du driver hela säljprocessen. Du bokar och deltar aktivt i kund-och säljmöten. Tillsammans med dina kollegor använder du moderna säljverktyg och CRM för att kartlägga nya kunder och marknader. Du är med och påverkar Forenoms framtida säljarbete i en positiv riktning.
Vad behövs för att lyckas i denna roll:
• Du är en positiv och resultatinriktad person som älskar att driva affären till avslut.
• Du trivs i en aktiv vardag där du får stor frihet att lösa dina arbetsuppgifter.
• Du är duktig på att skapa relationer, kommunicera och har en djup förståelse för kundens behov.
• Forenom är ett internationellt företag, därför krävs det att du talar och skriver engelska helt obehindrat,
samt talar minst ett skandinaviskt språk flytande. Talar du fler europeiska språk är det meriterande.
• Vi ser gärna att du har erfarenhet från telefonförsäljning, kundtjänst eller av B2B-försäljning, om du har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi, försäljning eller affärsutveckling så är det meriterande.
• Du har vana av såväl nykundsbearbetning som att genomföra säljmöten.
• Att du delar våra värderingar ser vi som en självklarhet.
Övrig information
Placeringsort: Stockholm
Tjänsten är en tillsvidaretjänst med 6 månaders provanställning.
Vi tillämpar kollektivavtal med HRF och Unionen.
Vi går igenom urvalet löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Är detta en tjänst för dig?
