Jobba i Löderup i sommar
Ystad kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ystad Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Ystad
2026-01-16
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Inom social omsorgsförvaltningen arbetar cirka 1200 engagerade medarbetare som bidrar till att ge stöd och omsorg till de som behöver i vår kommun. Arbetet sker inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg.
Om arbetsplatserna i Löderup:
Varmt välkommen till Löderupsgården - boendet med allt för våra äldre; ett särskilt boende med inriktning mot somatik och demens, växelvård och korttidsplatser. I huset samverkar vi även med andra verksamheter som Seniorernas hus och vår mysiga restaurang som är öppen för allmänheten. Löderupsgården hittar du i natursköna omgivningar, cirka två mil utanför Ystad på grönskande Österlen, där vi arbetar för att våra äldre skall trivas i en hemlik miljö, där glädje och skratt är en självklar del av vardagen.
Löderups hemtjänst är en trygg och nära verksamhet som utgår från Fabriksgatan i Löderup, i direkt anslutning till Löderupsgården. Med samma värme, engagemang och omsorg som präglar boendet arbetar vi för att skapa trygghet och livskvalitet i våra brukares egna hem. I natursköna omgivningar på vackra Österlen förflyttar du dig med bil mellan uppdragen och möter människor i de östra delarna av Ystad kommun. Hos oss står den enskildes behov, delaktighet och välbefinnande i centrum, och vi strävar efter att varje möte ska präglas av respekt, glädje och ett personligt bemötande.Publiceringsdatum2026-01-16Arbetsuppgifter
Vill du göra skillnad i sommar? Vi söker dig som vill arbeta som sommarvikarie inom äldreomsorg eller LSS, ute i natursköna Löderup.
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du bidrar till andra människors välmående samtidigt som du har kul med kollegor och får ovärderlig erfarenhet.
Som en del av våra team arbetar du nära människor och stöttar dem i deras vardag.
Arbetsuppgifter kan till exempel vara:
* Personlig omvårdnad och hygien
* Stöd vid måltider, städning och andra vardagssysslor
* Social samvaro och tryggt bemötande
* Följa med på vårdbesök, aktiviteter eller ärenden
* Arbeta utifrån hjälp till självhjälp för att stärka självständighet
* Läkemedelshantering efter godkänd delegering
Stöttning behövs dygnet runt vilket innebär att du kan arbeta dag, kväll eller natt både vardagar och helg.
I hemtjänsten kör du bil.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett varmt bemötande och en genuin vilja att hjälpa andra. Erfarenhet eller utbildning är meriterande, men din inställning och ditt engagemang är viktigast för oss.
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.Kvalifikationer
* Arbetet inom hemtjänst, särskilt boende och LSS kan innebära ensamarbete, hot- och våldssituationer, tunga lyft samt läkemedelshantering. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3), 6 § och 8 §, är sådant arbete inte tillåtet för minderåriga. Den som anställs måste därför ha fyllt 18 år senast den 30/6.
* Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
* Du klarar ett fysiskt arbete med mycket rörelse där tunga lyft kan förekomma
* Du arbetar enligt basala hygienrutiner och i kortärmad tröja
* Du kan arbeta med både män och kvinnor
Meriterande
* Utbildning inom omvårdnad eller pedagogik (bifoga relevanta betyg/intyg vid ansökan)
* Erfarenhet av liknande arbete inom äldreomsorg eller LSS
* B-körkort
* Du kan cykla
Läs mer om sommarjobb på:www.ystad.se/sommarjobbÖvrig information
* För arbete mot barn och unga under 18 år krävs utdrag ur polisens belastningsregister
* Ansökningar hanteras löpande under ansökningstiden (ett första urval görs i slutet av januari)
* Du behöver inte bifoga CV eller personligt brev svara istället utförligt på frågorna i ansökan
ÖVRIGT
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson. Ersättning
Timlön
