Jobba Extra Som Resturangbiträde Hos Coor
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Restaurangbiträdesjobb / Borlänge Visa alla restaurangbiträdesjobb i Borlänge
2025-12-22
Brinner du för att leverera hög service och har ett intresse för restaurang? Har du ett högt engagemang och ett positivt förhållningssätt till arbetsuppgifter du sätter dig in i och utför?
Vi söker dig som är en riktig stjärna på service, som älskar att jobba i ett team, har erfarenhet eller intresse av restaurangbranschen och som vill jobba extra som Restaurangbiträde hos COOR vid behov.
Som Restaurangbiträde hos COOR erbjuds du möjligheten till att arbeta och utvecklas i ett innovativt företag med en hög ambitionsnivå där service till kunden är det viktigaste av allt. Du blir en del av ett team som tillsammans hjälper varandra med att skapa den bästa möjliga arbetsplatsen för kunden.
Rollen som Restaurangbiträde har varierande arbetsuppgifter där man jobbar i team med kunderna i fokus. Du ska uppskatta att arbeta i ett högt tempo och kunna arbeta efter eget beslutsfattande och funka bra i grupp. Som konsult på COOR får du vara en del av ett team som strävar efter att ge kunden högklassig service och leverera bra varor av kvalitet. Arbetstiderna är varierande och du ska kunna hoppa in snabbt vid sjukfrånvaro/ökat behov.
Vi ser att du som söker har en flexibel annan sysselsättning för att kunna hoppa in med kort varsel.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Bemöta kunder i restaurangen
• Enklare förberedning av matlagningsuppgifter
• Underhåll av lokal och kaffemaskiner
DETTA SÖKER VI
Har minst gymnasieutbildning
Har en annan sysselsättning på minst 50 % (studier, annat arbete eller är pensionär)
Har B-körkort
Behärskar svenska obehindrat i tal och skrift
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från service- eller restaurangbranschen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Detta är ett deltidsjobb.
StudentConsulting
Martin Staffas martin.staffas@studentconsulting.com
