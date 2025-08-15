Jobb som timvikarie inom vård- och omsorg!
2025-08-15
Vi behöver timvikarier som jobbar extra inom våra olika verksamheter inom vård och omsorg på både vardagar, helger och kvällar.
Ett jobb hos oss kan kännas betydelsefullt, viktigt, kärleksfullt, utvecklande och givande, enligt dina kollegor.
Vårt erbjudande
Du får ovärderlig livserfarenhet och tränar dina sociala skills som är nyttiga i alla typer av jobb och som medborgare i en kommun framöver! Har du läst Vård och omsorg eller Barn och fritid har du redan koll på vad jobbet innebär. För dig som läser till ingenjör finns t ex även mycket välfärdsteknik och smarta produkter att jobba med. Som sjuksköterske- eller socionomstudent skaffar du dig klinisk blick och vårderfarenhet som förbättrar dina yrkesmässiga bedömningar och gör dig tryggare i din blivande yrkesroll. Och som blivande ekonom, personalvetare eller förskollärare/lärare tränar du dina sociala färdigheter och kommunikationsförmåga i bemötande.
Förutom att du lär känna våra fantastiska omsorgstagare får du även massor av nya trevliga och hjälpsamma kollegor. Marknadsmässig lön enligt kollektivavtal, möjlighet till arbete på tider som passar dig då du lägger in dig som tillgänglig för jobb. Utöver detta erbjuds du även en rad förmåner som du kan läsa mer om på karlstad.se/Jobba hos oss.Publiceringsdatum2025-08-15Dina arbetsuppgifter
På jobbet får du träffa personer med olika funktionsnedsättningar eller träffa äldre inom äldreomsorgen och är med i deras vardag. Våra verksamheter finns i de centrala delarna och ytterområdena i kommunen och pågår under hela dygnet på varierade arbetstider såväl dag, kväll som helg utifrån hur du lägger dig tillgänglig. Arbetet inom våra verksamhetsområden skiljer sig något åt. Läs mer nedan om arbetet iverksamheterna.
Vårdboende/Trygghetsboende
Vårdboenden är riktade till personer med demenssjukdom. Trygghetsboenden erbjuds äldre som fått fysiska funktionsnedsättningar på grund av ålder eller sjukdom. Här bor omsorgstagare som exempelvis kan ha svårt att gå och förflytta sig själva, men även med viss demenssjukdom.
Som medarbetare är du med och bidrar till en meningsfull vardag för våra äldre. Stödet av dig kan innebära exempelvis städning, tvätt, dusch, hantera medicin, hjälp vid toalettbesök och stöttning vid matsituationer och trevliga aktiviteter med våra omsorgstagare.
Hemtjänst
Inom hemtjänsten stöttar du omsorgstagaren att leva ett så självständigt liv som möjligt. Arbetet sker i egna hemmet. Stödet av dig kan bestå av exempelvis dusch, toalettbesök, hantera medicin, städning och stöd vid matsituationer. Ditt stöd kan också bestå av trivseltid med våra omsorgstagare för att gå ut och gå, läsa tidningen eller fika.
Städ- och serviceenheten
Inom vår serviceenhet hjälper du omsorgstagaren att få ett rent och trivsamt hem. Arbetet sker i omsorgstagarens egna hem och du hjälper till att dammsuga, fukttorka golv och damma. Du kommer även att utföra fixarservice som bland annat kan innebära byte av gardiner, glödlampor, hämta och bära upp saker till vind eller källare.
Funktionsstöd
Inom funktionsstöd stöttar du personer med funktionsnedsättning att få en meningsfull vardag utifrån den enskildes behov och förutsättningar. Våra omsorgstagare är såväl vuxna som barn. Stödet av dig kan bestå av personlig omvårdnad och/eller tillhandahålla pedagogiska verktyg så att omsorgstagaren kan förstå och klara av sin vardag.
Personlig assistans
Inom personlig assistans stöttar du en person med omfattande funktionsnedsättningar för att hen ska kunna vara delaktig i samhället och leva ett självständigt liv. Som medarbetare är du därför en viktig del av din omsorgstagares vardag. Stödet kan bestå av förflyttningar, personlig omvårdnad och hjälp med kommunikation. Även arbete med medicintekniska hjälpmedel såsom trach och respirator kan förekomma. Du följer även med på de olika fritidsaktiviteter som din omsorgstagare har.Kvalifikationer
Alla utbildningsbakgrunder är lämpliga, såsom Vård och omsorg och Barn och Fritid. För dig som student på högskola /universitet på till exempel ingenjörsprogrammet då vi har mycket välfärdsteknik och smarta produkter, sjuksköterske- eller socionomprogrammet för att skaffa vårderfarenhet eller drilla dina sociala färdigheter inför pedagogisk eller ekonomisk utbildning av något slag. Tidigare erfarenhet av liknande arbete är meriterande. Stor vikt läggs vid din personliga lämplighet.
Du ska ha fyllt minst 18 år. Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
B-körkort är ett krav inom vissa arbetsområden. Inom hemtjänsten är det ett krav att du kan cykla.
Intervjuer
Detta är en intresseanmälan. Svarstiderna kan därför variera utifrån söktryck och efterfrågan.
Intervjuer erbjuds både fysiskt på plats eller digitalt via Teams. Någon av oss rekryterare återkommer till dig om hur vi går vidare i processen.
Innan erbjudande om anställning begär vi utdrag ur Polisens belastningsregister, "Utdrag för att kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret". Beställ registret inför intervju. Anmärkningar i registret kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Om Karlstads kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen är en förvaltning med fokus på utveckling och nytänk, vilket bland annat syns genom att vi i flera år varit modellkommun för välfärdsteknik inom Sverige. I förvaltningen arbetar runt 2 000 medarbetare inom vårdboenden, trygghetsboenden, hemtjänst, funktionsstöd, hälso- och sjukvård samt på vårt biståndskontor. Det är viktiga jobb där vi gör skillnad på riktigt. Vårt mål är att alltid ge professionell personcentrerad vård och omsorg.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
