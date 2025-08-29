Jobb inom produktion!
Uniflex AB / Snickarjobb / Uddevalla Visa alla snickarjobb i Uddevalla
2025-08-29
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Uddevalla
, Munkedal
, Trollhättan
, Stenungsund
, Tjörn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-29Om tjänsten
Vi söker nu en praktiskt lagd person till ett heltidsjobb med start så snart som möjligt till en industriverksamhet i Uddevalla med omnjed! Här får du arbeta med händerna, främst bygga, montera och vara en viktig del i tillverkningen. Ett jobb för dig som gillar att se resultatet av det du gör och som trivs i en produktionsmiljö!
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Du kommer främst att arbeta med att montera och bygga konstruktioner utifrån ritningar. I monteringen används olika typer av verktyg och maskiner för att montera ihop de olika delarna. Arbetsuppgifterna kan även inkludera exempelvis reparationer, kontroller av materialet och att se till att maskiner och verktyg fungerar som de ska.
Samarbete i denna tjänsten är en viktig del, du behöver därför trivas med att vara flexibel och hjälpa till där det behövs. Om det exempelvis behövs förstärkning på lagret kan du även behöva rycka in och hjälpa till med lastning, lossning eller köra truck. Viktigt är att du trivs med varierande arbetsuppgifter!
Vem är du?
Vi letar efter en ansvarsfull och noggrann person som gillar att ta i, trivs med fysiskt arbete och som gärna samarbetar i ett team.
Krav för tjänsten:
• Erfarenhet från industri/produktion
• Kunna läsa och förstå ritningar
• Ha truckkort
• Kunna kommunicera flytande på engelska
Det är även meriterande om du har B-körkort och tillgång till bil, har erfarenhet inom industri/produktion, eller har en bakgrund inom bygg, som snickare eller annat hantverk!
Tjänsten är på heltid, dagtid, måndag till fredag och vi anställer löpande, så vänta inte med din ansökan! Start för tjänsten är även så snart som möjligt!
Om verksamheten
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar. Urval sker löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan annonsen har löpt ut.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
Kollektivavtal
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
Försäkringar
Marknadsmässig lön
Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "67467". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9482641