Jobb hos Part Group - Kalix och Överkalix

Nordisk Kompetens AB / Montörsjobb / Överkalix
2026-07-30


Visa alla montörsjobb i Överkalix, Övertorneå, Kalix, Boden, Haparanda eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Nordisk Kompetens AB i Överkalix, Kalix, Boden, Haparanda, Luleå eller i hela Sverige

Har du erfarenhet av bygg, snickeri, industriarbete eller är du utbildad elektriker, svetsare eller maskinoperatör?
Vi söker dig som har erfarenhet från byggnation, industriell produktion, snickeri, hantverksyrken eller liknande områden. Värdefulla kunskaper hos oss är också VVS, el, svetsning eller plattsättning.
Om något av dessa kunskaper stämmer in på dig är du välkommen att ansöka om anställning på Part i Kalix eller Isolamin i Överkalix.
Har du frågor om rekryteringen?
Kontakta oss:
Andrea Strömberg, rekryteringskonsult: andrea.stromberg@nordiskkompetens.se
Maria Jonsson, projektansvarig: maria.jonsson@nordiskkompetens.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29
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Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nordisk kompetens AB (org.nr 556987-0750)

Arbetsplats
Nordisk Kompetens Akademin - Utbildning för jobb!

Kontakt
Rekryterare
Andrea Strömberg
andrea.stromberg@nordiskkompetens.se

Jobbnummer
10016362

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