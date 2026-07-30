Jobb hos Part Group - Kalix och Överkalix
Nordisk Kompetens AB / Montörsjobb / Överkalix Visa alla montörsjobb i Överkalix
2026-07-30
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordisk Kompetens AB i Överkalix
, Kalix
, Boden
, Haparanda
, Luleå
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av bygg, snickeri, industriarbete eller är du utbildad elektriker, svetsare eller maskinoperatör?
Vi söker dig som har erfarenhet från byggnation, industriell produktion, snickeri, hantverksyrken eller liknande områden. Värdefulla kunskaper hos oss är också VVS, el, svetsning eller plattsättning.
Om något av dessa kunskaper stämmer in på dig är du välkommen att ansöka om anställning på Part i Kalix eller Isolamin i Överkalix.
Har du frågor om rekryteringen?
Kontakta oss:
Andrea Strömberg, rekryteringskonsult: andrea.stromberg@nordiskkompetens.se
Maria Jonsson, projektansvarig: maria.jonsson@nordiskkompetens.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordisk kompetens AB
(org.nr 556987-0750) Arbetsplats
Nordisk Kompetens Akademin - Utbildning för jobb! Kontakt
Rekryterare
Andrea Strömberg andrea.stromberg@nordiskkompetens.se Jobbnummer
10016362