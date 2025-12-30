Jemtek söker VD
2025-12-30
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
Nu söker vi en VD som vill ta helhetsansvar för att utveckla affären, stärka lönsamheten och leda Jemtek in i nästa tillväxtfas inom elkraft!
Om rollen
Som VD för Jemtek har du det övergripande ansvaret för bolagets utveckling. Rollen är både strategisk och operativ - du sätter riktning, men är också nära affären, kunderna och organisationen. Som VD rapporterar du till regionchef i Hjo Installation.
Ditt uppdrag handlar i huvudsak om att:
driva tillväxt och förbättrad lönsamhet.
utveckla och stärka affären inom kraft- och energisektorn.
bygga och vårda kundrelationer, avtal och långsiktiga samarbeten.
leda och utveckla organisationen med ett tydligt affärsfokus.
arbeta nära regionchef kring strategi och mål.
Det här är en roll för dig som gillar att kombinera affärsutveckling, ledarskap och operativ närvaro - och som trivs i ett bolag där beslutsvägarna är korta.
Vem är du?
Vi söker en tydlig affärsprofil med erfarenhet från kraft- och/eller energibranschen. Branschen är relationsdriven, och därför är ditt nätverk, din trovärdighet och din förmåga att göra affärer avgörande.
Vi tror att du:
har gedigen erfarenhet från kraft- och energisektorn.
har haft ledande roller med ansvar för resultat, affär och avtal.
är van att arbeta både strategiskt och operativt.
har ett starkt affärsdriv och ett naturligt fokus på lönsamhet.
är trygg i ledarrollen och tydlig i ditt beslutsfattande.
Om Jemtek
Jemtek är ett etablerat och specialiserat bolag i Östersund och en del i Hjo Installation. Vi tror på kraften där vår expertis inom kraft, elnätsanläggningar och infrastruktur är med och skapar rätt förutsättningar för samhället att verka och forma för både nutid och framtid. Vi är en heltäckande aktör som arbetar med allt från elnätsanläggningar och elkontrollutrustning i vattenkraftverk, dammanläggningar, generatorställverk samt reläskyddsprovning. Med cirka 15 medarbetare och en omsättning runt 30 MSEK har vi en stabil grund, stark kompetens och goda kundrelationer samtidigt som vi ser stora möjligheter att växa vidare.
Vi erbjuder
Hos Jemtek får du:
ett bolag med god marknad, stark efterfrågan och fina tillväxtmöjligheter.
möjlighet att sätta din prägel på både affär och organisation.
ett engagerat team med hög kompetens.
en entreprenöriell miljö där idéer blir beslut och beslut blir verklighet.
Din ansökan
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Pontus Andersson på pontus.andersson@onepartnergroup.se
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Pontus Andersson på pontus.andersson@onepartnergroup.se.
