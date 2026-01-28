Javautvecklare till SysPartner
2026-01-28
Är du vår nästa Javautvecklare? Om du har erfarenhet inom Javautveckling och söker en roll i ett företag där gemenskap och generositet står i centrum, då är du den vi letar efter.
På SysPartner erbjuder vi en utmanande och dynamisk roll som Javautvecklare. Här får du möjlighet att arbeta med det senaste teknologierna och delta i spännande projekt hos våra kunder, som varierar från medelstora till stora företag.
Om rollen som Javautvecklare Som utvecklare på SysPartner kommer du att ha en central roll i spännande utvecklingsprojekt ute hos våra kunder. Ditt arbete kommer att innefatta utveckling av Java-applikationer och -system, samt nära samarbete med kunder för att förstå deras behov och erbjuda skräddarsydda lösningar.Publiceringsdatum2026-01-28Kvalifikationer
Relevant akademisk utbildning
Minst 5 års erfarenhet av Java-utveckling
Erfarenhet av arbete med databaser
Erfarenhet av API-utveckling och integration
Förmåga att arbeta självständigt och i team
Meriterande erfarenhet
Kunskap om webbaserad utveckling och moderna ramverk som Angular eller React är ett plus
Erfarenhet av mikrotjänster
Kunskap i kontinuerlig integration och leverans (CI/CD)
Erfarenhet av Docker och Kubernetes för containerbaserad utveckling och orkestrering
Din Profil Du är initiativrik, en lagspelare, bidrar med positiv energi till teamet och duu trivs med nya utmaningar.
Tjänsten kan omfattas av krav på säkerhetsprövning. För vissa tjänster kan det även finnas krav på visst medborgarskap.
Vilka är vi? SysPartner, grundades i Linköping 2005 och med kontor i Luleå, Stockholm och Västerås. är experter inom systemutveckling och IT-infrastruktur. Vi förenar en familjär företagskultur med spännande och utmanande uppdrag hos våra kunder och lägger stor vikt vid varje medarbetares personliga bidrag och delaktighet. Vi värdesätter det lilla företagets familjära känsla, samtidigt som vi ger våra konsulter möjlighet att arbeta i större projekt hos våra kunder. Hos oss är personliga egenskaper och bidrag till företagskulturen av stor betydelse. Vi uppmuntrar att ta med personliga intressen till arbetet och erbjuder generösa personalförmåner.
Intresserad? Om du känner att denna roll passar dig, skicka in din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team och tillsammans fortsätta vår framgångsresa!
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Syspartner Consulting AB
https://karriar.syspartner.se
Residensgatan 11
972 38 LULEÅ
För detta jobb krävs körkort.
SysPartner Consulting AB
Mathias Sundelin mathias.sundelin@syspartner.se 072-968 25 01
