Javautvecklare till Predictly
2025-11-18
Vilka är Predictly?
Predictly är ett konsultbolag med bred specialistkompetens inom digital transformation. Vi arbetar med allt från molnteknik (Google Cloud, AWS och Azure), data engineering och avancerad analys till fullstackutveckling, integration, AI-lösningar och infrastruktur som kod. Våra team består av erfarna och nyfikna specialister som brinner för teknik, innovation och att skapa verkligt affärsvärde.
Hos Predictly får du arbeta nära seniora kollegor med djup kompetens genom hela systemutvecklingens livscykel och ta del av skräddarsydd kompetensutveckling baserad på dina mål och intresseområden. I kombination med generösa Work/Life-balance-policys och ett modernt kontor på Birger Jarlsgatan i centrala Stockholm erbjuder vi en arbetsmiljö där både människor och teknik får utrymme att växa.
Vad ingår i rollen?
Som konsult hos Predictly blir du en central del i moderniserings- och transformationsprojekt med fokus på Google Cloud och andra ledande molnleverantörer. Du arbetar med allt som ingår i dagens moderna IT-plattformar: databasdesign, Java-utveckling, integrationer och containerhantering.
I rollen bygger, underhåller och optimerar du system samt deltar i allt från felsökning till driftsättning. Utifrån kundens behov och din erfarenhetsnivå kan du även få möjlighet att kliva in i mer ansvarstagande roller, exempelvis Lead Developer eller arkitekt.
Vem är du?
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
En relevant eftergymnasial utbildning
Minst 3 års erfarenhet av systemutveckling i Java
Erfarenhet av Google Cloud eller någon annan molnleverantör.
Erfarenhet av containers och containerorkestrering i exempelvis Kubernetes.
Goda kunskaper i svenska och engelska
EU-medborgarskap
Vi tror dessutom att du är trygg i utvecklarrollen och trivs i en dynamisk miljö där du får växla mellan fokusarbete och samarbete. Du är nyfiken på att utöka din verktygslåda och ser det som en fördel att få arbeta med tekniker som Spring Boot, Docker, Kubernetes, Google Cloud och Terraform.
Det är meriterande om du har:
Mer än 5 års erfarenhet av systemutveckling
Arbetat genom flera faser av utvecklingsprojekt, från kravhantering och nyutveckling till förvaltning
Erfarenhet av agila arbetssätt
Har du tagit dig hela vägen hit? Då är chansen stor att du är precis den vi söker. Vi ser fram emot din ansökan!
Så här ser rekryteringsprocessen ut
Vi går igenom hur din profil matchar rollen
Passar du in? Då bjuds du in till intervju med oss på Envoke Talent
Eventuellt arbetsprov och sedan intervju med rekryterande chef
Rätt match? Då väntar ett nytt jobb på dig!
Om du inte går vidare i just denna rekrytering behåller vi gärna dina uppgifter för framtida möjligheter som bättre matchar din profil.
