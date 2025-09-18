Javautvecklare - Stockholm
En erfaren Javautvecklare sökes till ett team som ska arbeta med utveckling av ett nytt realtidssystem i Java. Uppdraget är kopplat till nya regelverk inom området Financial Crime Prevention (FCP), vilket skapar behov av att förstärka kompetensen inom Java.
Konsulten blir en av fyra Javautvecklare i ett team på totalt nio personer, inklusive teknisk koordinator och produktansvarig. Arbetet innebär nära samarbete med övriga utvecklare, både genom parprogrammering och självständigt arbete.Kompetenser
Minst fem års erfarenhet av Javautveckling, främst inom backend. Erfarenhet av fullstackutveckling är meriterande.
Mycket goda kunskaper i både svenska och engelska, i tal och skrift.
Tidigare erfarenhet inom Financial Crime Prevention eller betalningslösningar är en fördel men inget krav.
Erfarenhet av Javautveckling i bankmiljö samt arbete med etablerade ramverk är starkt meriterande.
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med ledande tech-bolag och innovativa startupföretag för att erbjuda spännande karriärmöjligheter för dig med intresse för digital utveckling. Genom vår djupa tekniska förståelse och vårt starka nätverk kan vi snabbt matcha rätt kompetenser med rätt uppdrag. Hos oss får du personlig vägledning, regelbunden återkoppling och möjligheten att ta nästa steg i din IT-karriär. Så ansöker du
