Java-utvecklare

Knightec Group AB / Datajobb / Göteborg
2026-03-22


Därför är detta jobb för dig
Vi söker fler erfarna kollegor med kompetens inom Java som är nyfikna på rollen som konsult. Du vill arbeta i en miljö där teknik, människa och affär hänger ihop. Här finns utrymme att utvecklas både tekniskt och som konsult, i ett team där vi delar kunskap och stöttar varandra. Hos oss får du:

Ett stort nätverk av kompetenta kollegor

Möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling

Jobba med intressanta kunder och långsiktiga uppdrag

Påverkan inom flera branscher som medtech, retail, finans och fordon

Dina arbetsuppgifter
Vi kan erbjuda långsiktiga uppdrag ute hos kund samt inhouse, där vi även satsar på att öka andelen projekt inom device to cloud. Som konsult arbetar du nära kundens team och bidrar med din tekniska kompetens. Teknikstacken varierar beroende på uppdrag, men vi jobbar i regel med moderna ramverk och verktyg. Exempel på arbetsuppgifter som konsult med kompetens inom Java:

Designa och vidareutveckla moderna backendlösningar med Java och Spring Boot

Arbeta med containerteknik och molntjänster i AWS och/eller Azure

Ansvara för tekniska vägval, arkitektur och uppskattning av utvecklingsinsatser

Bidra till teamets kompetens genom erfarenhetsutbyte och teknisk coachning

Kvalifikationer
Vi söker dig som är nyfiken och trivs i en roll där du både får lära dig nytt och bidra med din egen erfarenhet. Du är trygg i din roll som utvecklare och vill vara en del av ett sammanhang där kvalitet, samarbete och personlig utveckling är i fokus. Vi söker dig som:

Har minst fyra års erfarenhet av Javautveckling

Har arbetat med Spring eller Spring Boot

Har en relevant utbildningsbakgrund

Behärskar svenska och engelska i tal och skrift

Meriterande om du har erfarenhet av:

Docker, Kubernetes eller molntjänster

DevOps-miljöer och CI/CD-flöden

Tidigare erfarenhet som konsult

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
En spännande resa med Knightec Group
Semcon och Knightec har nu gått samman och bildar Knightec Group - norra Europas ledande strategiska partner inom produkt- och digital tjänsteutveckling.
Med en unik kombination av tvärfunktionell expertis och en holistisk förståelse för affärer hjälper vi våra kunder att förverkliga sina strategier - från idé till färdig lösning. På Knightec Group finns kompetensen, attityden och drivkraften som krävs för att anta de mest utmanande och innovativa projekten.
För våra medarbetare innebär detta fantastiska möjligheter att vara med och forma framtiden genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa, utan också bli en del av något större.
Låter det som platsen för dig? Häng med på en spännande resa!
Praktisk information
Anställningsform: Heltid

Placering: Lindholmsallén 2

Startdatum: Enligt överenskommelse

Resor: Kan förekomma till kunder inom Göteborgsregionen

Har du frågor om tjänsten? Kontakta Julia Uppman, Talent Acquisition Specialist. På grund av GDPR tar vi endast emot ansökningar via vår karriärsida.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-18
