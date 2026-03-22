Java-utvecklare
Knightec Group AB / Datajobb / Göteborg
2026-03-22
Därför är detta jobb för dig
Vi söker fler erfarna kollegor med kompetens inom Java som är nyfikna på rollen som konsult. Du vill arbeta i en miljö där teknik, människa och affär hänger ihop. Här finns utrymme att utvecklas både tekniskt och som konsult, i ett team där vi delar kunskap och stöttar varandra. Hos oss får du:
Ett stort nätverk av kompetenta kollegor
Möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling
Jobba med intressanta kunder och långsiktiga uppdrag
Påverkan inom flera branscher som medtech, retail, finans och fordonPubliceringsdatum2026-03-22Dina arbetsuppgifter
Vi kan erbjuda långsiktiga uppdrag ute hos kund samt inhouse, där vi även satsar på att öka andelen projekt inom device to cloud. Som konsult arbetar du nära kundens team och bidrar med din tekniska kompetens. Teknikstacken varierar beroende på uppdrag, men vi jobbar i regel med moderna ramverk och verktyg. Exempel på arbetsuppgifter som konsult med kompetens inom Java:
Designa och vidareutveckla moderna backendlösningar med Java och Spring Boot
Arbeta med containerteknik och molntjänster i AWS och/eller Azure
Ansvara för tekniska vägval, arkitektur och uppskattning av utvecklingsinsatser
Bidra till teamets kompetens genom erfarenhetsutbyte och teknisk coachningKvalifikationer
Vi söker dig som är nyfiken och trivs i en roll där du både får lära dig nytt och bidra med din egen erfarenhet. Du är trygg i din roll som utvecklare och vill vara en del av ett sammanhang där kvalitet, samarbete och personlig utveckling är i fokus. Vi söker dig som:
Har minst fyra års erfarenhet av Javautveckling
Har arbetat med Spring eller Spring Boot
Har en relevant utbildningsbakgrund
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande om du har erfarenhet av:
Docker, Kubernetes eller molntjänster
DevOps-miljöer och CI/CD-flöden
Tidigare erfarenhet som konsult
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
En spännande resa med Knightec Group
Semcon och Knightec har nu gått samman och bildar Knightec Group - norra Europas ledande strategiska partner inom produkt- och digital tjänsteutveckling.
Med en unik kombination av tvärfunktionell expertis och en holistisk förståelse för affärer hjälper vi våra kunder att förverkliga sina strategier - från idé till färdig lösning. På Knightec Group finns kompetensen, attityden och drivkraften som krävs för att anta de mest utmanande och innovativa projekten.
För våra medarbetare innebär detta fantastiska möjligheter att vara med och forma framtiden genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa, utan också bli en del av något större.
Låter det som platsen för dig? Häng med på en spännande resa!
Praktisk information
Anställningsform: Heltid
Placering: Lindholmsallén 2
Startdatum: Enligt överenskommelse
Resor: Kan förekomma till kunder inom Göteborgsregionen
Har du frågor om tjänsten? Kontakta Julia Uppman, Talent Acquisition Specialist. På grund av GDPR tar vi endast emot ansökningar via vår karriärsida. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-18
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7312417-1906282".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knightec Group AB
https://career.knightecgroup.com
417 55 GÖTEBORG
