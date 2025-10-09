Java-utvecklare - Stockholm heltid
Modernera AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-10-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Modernera AB i Stockholm
, Nyköping
, Västerås
, Örebro
, Linköping
eller i hela Sverige
Modernera är ett modernt rekryteringsföretag. www.modernera.se
För en kunds räkning söker vi nu Java-utvecklare. Vår kund har levererat IT-lösningar i över 25 år. De tillhandahåller IT-tjänster och konsulter inom flertalet områden såsom systemadministration, systemutveckling, IT-arkitektur, datasäkerhet, nätverk, projektledning med mera till privata bolag och myndigheter i hela Sverige.
Du kommer att jobba i trevliga lokaler i Stockholm. Det finns möjlighet att arbeta hemifrån.
Du har:
Över 3 års erfarenhet inom utveckling
Java
JavaScript
HTML5
CSS
Du talar svenska obehindrat och har även mycket goda kunskaper i det engelska språket
Meriterande:
En eftergymnasial utbildning inom IT
Node.js
J2EE
Linux/UNIX
React
Angular
Vue.js
REST
• Net
C#
AWS
Azure
CI/CD
Vår kund erbjuder dig karriärmöjligheter på en modern arbetsplats med utmanande arbetsuppgifter och spännande projekt. Du erbjuds bra arbetsvillkor, pension och friskvårdsbidrag.
Du kommer att bli anställd hos vår kund. Heltid. Provanställning som övergår i en tillsvidareanställning efter sex månader. Tillträde: omgående.
Ansök genom att skicka ditt CV och personligt brev till info@modernera.se
. Skriv "Java-utvecklare - Stockholm heltid" i ärenderaden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
E-post: info@modernera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Modernera AB
(org.nr 556844-1124)
Hammarby kaj 10d (visa karta
)
120 32 STOCKHOLM Arbetsplats
Modernera AB Jobbnummer
9548752