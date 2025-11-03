Java Developer - Senior Consultant
Plats: Stockholm (möjlighet till 100 % distans) Uppdragsperiod: 6 jan 2026 - 6 jan 2027 Ansökan senast: 6 nov 2025
Om uppdragetVi söker 1-3 erfarna Java-utvecklare till ett kommande uppdrag via vår kund.
Du blir en viktig del i utvecklingen av system inom IT-infrastruktur och Configuration Management (CMDB), i en modern miljö byggd på BMC Helix-plattformen.
Kompetenser och erfarenhetDu har dokumenterad erfarenhet av:
Java-utveckling
BMC Developer Studio / BMC AR System / BMC-Remedy
BMC Helix CMDB
Windows Server 2019/2022
MSSQL 2022
Erfarenhet av Firewall Group Rules och IT-infrastruktur-lösningar är meriterande
Övrigt
Språk: Engelska (flytande)
Arbetsplats: Stockholm - möjlighet till helt fjärrbaserat arbete för rätt kandidat
Omfattning: 100 %, 40 h/vecka
Vill du vara med och utveckla framtidens IT-infrastrukturlösningar? Skicka in din ansökan snarast - urval sker löpande fram till 6 nov 2025. Ersättning
http://www.exempel.com
Mary Mindland hrm@zetterholmpartners.se 072-25 25 830
