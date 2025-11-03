Java Developer - Senior Consultant

Zetterholm & Partners AB / Datajobb / Stockholm
2025-11-03


Visa alla datajobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Zetterholm & Partners AB i Stockholm, Solna, Sundbyberg, Järfälla, Södertälje eller i hela Sverige

Java Developer - Senior Consultant
Plats: Stockholm (möjlighet till 100 % distans) Uppdragsperiod: 6 jan 2026 - 6 jan 2027 Ansökan senast: 6 nov 2025
Om uppdragetVi söker 1-3 erfarna Java-utvecklare till ett kommande uppdrag via vår kund.
Du blir en viktig del i utvecklingen av system inom IT-infrastruktur och Configuration Management (CMDB), i en modern miljö byggd på BMC Helix-plattformen.
Kompetenser och erfarenhetDu har dokumenterad erfarenhet av:

Java-utveckling


BMC Developer Studio / BMC AR System / BMC-Remedy


BMC Helix CMDB


Windows Server 2019/2022


MSSQL 2022


Erfarenhet av Firewall Group Rules och IT-infrastruktur-lösningar är meriterande

Övrigt
Språk: Engelska (flytande)


Arbetsplats: Stockholm - möjlighet till helt fjärrbaserat arbete för rätt kandidat


Omfattning: 100 %, 40 h/vecka

Sök nu!
Vill du vara med och utveckla framtidens IT-infrastrukturlösningar? Skicka in din ansökan snarast - urval sker löpande fram till 6 nov 2025.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Zetterholm & Partners AB (org.nr 559521-8818), http://www.exempel.com

Kontakt
Mary Mindland
hrm@zetterholmpartners.se
072-25 25 830

Jobbnummer
9586899

Prenumerera på jobb från Zetterholm & Partners AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Zetterholm & Partners AB: