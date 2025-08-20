Jästbolaget söker processoperatör för arbete vid behov
2025-08-20
Som processoperatör på Jästbolaget har du ansvaret för att paketera jästen vid våra olika produktionslinjer. Detta innebär främst att du hanterar paketeringsmaskiner men även en del manuellt arbete förkommer. Vid paketering av jäst ingår rengöring av utrustning, både manuell och automatisk samt visst underhåll av utrustning.
I arbetet ingår också att övervaka kvalitén och rapportera avvikelser samt att ge statistik- och uppföljningsunderlag. Att bereda vissa processhjälpmedel tex saltlösning och stärkelselösning förekommer också. En viktig del av arbetet är också att tillsammans med kollegor vara engagerad i arbetsmiljön, särskilt genom att lyfta fram eventuella risker och ge konstruktiva förbättringsförslag. Du kommer att ingå i ett team med ett tiotal kollegor men samtidigt är vissa delar arbetet självständigt.
Då vår produktion går dygnet runt innebär det att arbetet sker i tvåskift, normalt måndag till fredag förlagda förmiddagar 7-15 och eftermiddagar 15-23. Under högsäsong förekommer också vissa helger och nätter. Vi söker nu en person som kan täcka upp när behov uppstår.
Vi söker dig som vill arbeta oregelbundet och därför tror vi att du har en annan sysselsättning exempelvis att du studerar. Då du kommer arbeta med livsmedel och vi är BRC certifierade är det meriterande om du är välbekant med matsäkerhet samt har arbetat under hygienkrav och med ett systematiskt arbetssätt. Vidare har du praktisk fallenhet och intresse för teknik och underhåll samt behärskar det svenska språket i både tal och skrift. Du gillar att arbeta både självständigt och i skift. Truckkort är önskvärt men inte ett krav. Du är över 18 år och har en avslutad gymnasieutbildning.
Som person är du ansvarstagande, noggrann och effektiv. Du är engagerad och tycker om att arbeta med kroppen. För att lyckas med arbetsuppgifterna behöver du vara bra på att samarbeta men samtidigt ha en god förmåga att arbeta självständigt och att ta egna initiativ. Vidare ser vi att du är ordningsam och har förmåga att behålla lugnet även när det inte går som man tänkt sig. Att du delar våra värderingar modig, pålitlig och inspirerande ser vi som en förutsättning. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi söker nu en processoperatör för arbete vid behov till vår Produktion med placering på Jästbolaget i Rotebro. Vid frågor vänligen kontakta Gülcan Kara, Produktionsledare via gulcan.kara@jastbolaget.se
Välkommen med din ansökan snarast då urval sker löpande. Tillträde snarast möjligt.
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
192 78 SOLLENTUNA
