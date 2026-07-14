Italiensk kock sökes
Umizu AB / Kockjobb / Göteborg Visa alla kockjobb i Göteborg
2026-07-14
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Vi söker en erfaren italiensk kock med passion för det italienska köket. Du ska ha dokumenterad erfarenhet, vara självgående och känna dig trygg i att planera, skapa och utveckla menyer. Du är kvalitetsmedveten, kreativ och trivs i ett högt arbetstempo. Det kommer vara en provanställning som senare leder till en tillsvidareanställning. Det är viktigt att du kan engelska.
Låter det som dig? Skicka in din ansökan redan idag!
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We are looking for an experienced chef with a passion for authentic Italian cuisine. The ideal candidate should have proven experience, be confident working independently, and be comfortable creating, planning, and developing menus. You should be creative, quality-focused, and able to thrive in a fast-paced kitchen. It will be a trialemployment which will then lead to a permanent contract.
If this sounds like you, we would love to hear from you! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13
E-post: tebin@umizu.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umizu AB
(org.nr 559166-3389)
Lorensbergsgatan 19 (visa karta
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411 36 GÖTEBORG Jobbnummer
10001990