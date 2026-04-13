IT-upphandlare till Solna stad
2026-04-13
Solna stads inköps- och upphandlingsenhet är inne i ett spännande utvecklingsskede och du kommer att ha en mycket viktig roll i att forma utvecklingen. Upphandlingsarbetet ska präglas av kund- och leverantörsnytta, öppenhet, tydlighet och laganda. Vill du vara med på vår resa?
Om inköps- och upphandlingsenheten
Tjänsten är placerad på inköps- och upphandlingsenheten som är en del av stadsledningsförvaltningen och ingår i avdelningen för ekonomi och verksamhetsstyrning. På avdelningen finns ett fyrtiotal medarbetare och på inköps- och upphandlingsenheten arbetar15 engagerade och duktiga medarbetare.
Inköp sker i alla stadens verksamheter och inköps- och upphandlingsenheten har en stödjande och styrande roll i stadens inköpsarbete. Solna stad upphandlar årligen för ca 2,5 miljarder kronor vilket lägger stort vikt på stadens inköps- och uppföljningsarbete. Vi genomför upphandlingar genom hela upphandlingsprocessen, analyserar och följer löpande upp stadens avtalstrohet samt inköpsmönster för att identifiera nya utvecklingsområden. Stadens E-handel är ett viktigt verktyg för att realisera inköpspotentialer och vi står under våren inför skedet att övergå till nytt E-handelssystem.
Inköps- och upphandlingsenheten är inne i en expansiv fas. Enheten inför just nu kategoristyrning där ett redan starkt team ska förstärkas med en extra IT-upphandlare som självständigt kan leda och genomföra upphandlingar inom IT-kategorin.
Vårt erbjudande
Möjlighet att utveckla din erfarenhet inom en snabb och effektiv kommunal organisation.
Ingå i NOFI (Norrorts förenade inköpare).
Möjlighet att påverka, utveckla och driva förändring tillsammans med kompetenta kollegor.
En hybrid arbetsplats som främjar god balans mellan arbete och fritid.
Kontor centralt i Solna med närhet till goda kommunikationer, restauranger och butiker.
Vad innebär arbetet?
Som IT-upphandlare ansvarar du för att driva Solna stads IT-upphandlingar genom hela processen, från behovsanalys och dialog med verksamheten till utformning av upphandlingsdokument, anbudsutvärdering och färdigt avtal. Du arbetar nära både stadens IT-funktion och övriga verksamheter för att säkerställa att upphandlingarna är affärsmässiga, juridiskt korrekta och stödjer stadens mål.
Arbetet innebär bland annat att:
genomföra marknadsanalyser och omsätta verksamhetens behov till tydliga krav,
leda projektgrupper och hålla ihop processen mot tydliga tidsramar,
föra strukturerad dialog med leverantörer och säkerställa transparent kommunikation,
dokumentera, utvärdera och följa upp upphandlingar enligt gällande regelverk,
bidra till utvecklingen av ett kategoribaserat arbetssätt inom IT-området.
Du kommer även att vara en nyckelperson i vidareutvecklingen av IT-kategorin.
Vem söker vi?
Vi söker dig med en stark professionell grund inom offentlig upphandling och särskilt IT-området. Du har ett analytiskt förhållningssätt och kan självständigt bedöma juridiska, tekniska och affärsmässiga konsekvenser i IT-upphandlingar. För att lyckas i rollen behöver du ha:Publiceringsdatum2026-04-13Kvalifikationer
relevant akademisk examen eller motsvarande eftergymnasial utbildning inom inköp, juridik eller ekonomi,
flera års erfarenhet av att självständigt genomföra IT-upphandlingar enligt LOU inom offentlig sektor,
god förståelse för offentlig verksamhet och dess processer,
mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska,
goda Office-kunskaper.
Meriterande:
erfarenhet av kategoristyrt eller strategiskt inköpsarbete,
erfarenhet av upphandling av molntjänster och tillämpning av relevanta avtals- och säkerhetskrav,
erfarenhet av informationssäkerhet i upphandling, inklusive krav kopplade till GDPR, dataskydd, NIS, MSB:svägledningar,
kunskap om alternativa upphandlingsförfaranden inom IT, exempelvis innovationspartnerskap, konkurrenspräglad dialog eller förhandlat förfarande.
Du är trygg i din kompetens, arbetar strukturerat och tar initiativ. Du trivs i en konsultativ roll där du samarbetar brett, bygger relationer och driver processer framåt med både integritet och servicekänsla. Du har lätt för att kommunicera tydligt och pedagogiskt, även i komplexa frågor, och skapar förtroende hos både verksamheten och leverantörer.
Du är lösningsorienterad, pragmatisk och har förmåga att hålla fokus även när förutsättningar förändras. Samtidigt bidrar du aktivt till en positiv laganda och ett professionellt klimat där samarbete och utveckling står i centrum.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper för tjänsten och att du vill växa tillsammans med oss i Solna.
Mer information om tjänsten
Varmt välkommen med din ansökan senast den 3 maj, intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten är tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Urval sker löpande. Bakgrundskontroll kommer att genomföras på slutkandidater i denna rekrytering. I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev och kommer i stället få besvara ett antal frågor vid ansökan.
Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till inköps- och upphandlingschef Malin Andersson på malin.andersson4@solna.se
.
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Solna stad har gjort medieval för samtliga rekryteringar, så vi undanber oss därför samtal från annonssäljare eller säljare av rekryteringstjänster.
Har du skyddade personuppgifter? Registrera inte din ansökan på webbplatsen/Varbi, utan ta kontakt med rekryterande chef för att veta hur du ska skicka in din ansökan. Du bör vara varsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge därför bara information som är relevant för den aktuella tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solna kommun
https://www.solna.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Stadshusgången 2
)
171 86 SOLNA
Solna Kontakt
Malin Andersson 087462005
