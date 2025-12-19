IT-trainee till Luleå
Pensionsmyndigheten / Datajobb / Luleå Visa alla datajobb i Luleå
2025-12-19
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pensionsmyndigheten i Luleå
, Söderhamn
, Gävle
, Stockholm
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Vi söker nu nya talanger till Pensionsmyndighetens IT-traineeprogram i Luleå som startar hösten 2026.
Programmet är för dig som är driven och nyutexaminerad inom IT. Du får en flygande start på din IT-karriär och bidrar både till team och samhälle från dag ett samtidigt som du får möjlighet att utvecklas inom systemutveckling. Programmet sträcker sig under 1 år där du kommer få en bred grund att stå på och en god förståelse för hela vår IT-verksamhet.
Pensionsmyndigheten är en myndighet som ligger i framkant när det handlar om teknik och utveckling. IT-avdelningen består idag av ca 400 medarbetare och växer kraftigt för att möjliggöra genomförandet av pensionsgruppens överenskommelse om långsiktigt höjda och trygga pensioner. För oss inom IT innebär detta nyutveckling under många år framöver, av ett flertal nya pensionsförmånssystem - med den senaste tekniken och arbetssätt. Som en del av vår IT-avdelning kommer du att verka i en innovativ miljö präglad av stort driv där nya idéer välkomnas samtidigt som vi värnar om en sund balans mellan arbete och privatliv.
Om jobbet
Du blir del av ett team på fem traineer som under programmet får chansen att arbeta med riktiga case inom tre av våra agila SAFe-tåg. Efter traineeperioden kommer du att ha byggt upp den kompetens som krävs för att fortsätta din resa hos oss. Vi söker dig som brinner lite extra för systemutveckling, problemlösning och vill lära dig hur helheten på IT hänger ihop i en komplex miljö.
Du blir anställd hos oss och får en marknadsanpassad lön.
Placeringsorten är Luleå.Publiceringsdatum2025-12-19Profil
Du är en lagspelare och gillar att arbeta i team där man delar med sig av kunskaper och lär av varandra. För att trivas hos oss är det viktigt att du är kommunikativ och vill skapa goda relationer. Du säger din mening och lyssnar på andras. Du är tekniskt intresserad, duktig på att få teori till praktik och brinner för att omvandla teknik till verksamhetsnytta. Du är även en problemlösare som vill lösa problem både självständigt och i team.
Vår kultur kan sammanfattas med tre ord: effektiva, kunniga och hjälpsamma.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och lämplighet för rollen.
Vi söker dig som:
- har en examen inom IT dataingenjör/systemvetenskaplig linje alternativt annan utbildning som vi bedömer som likvärdig
- har en examen är högt ca ett år gammal vid programmets start
- behärskar det svenska språket väl i tal och skrift
Vi erbjuder
Ett myndighetsuppdrag som är viktigt på riktigt! En arbetsplats där vi värnar om att våra medarbetare ska ha en god balans mellan arbete och fritid. Som statligt anställd har du även goda anställningsvillkor och ett förmånspaket med friskvård, flexibel arbetstid, lediga klämdagar samt goda semester- och pensionsvillkor. Du kan läsa mer om våra förmåner och hur det är att jobba hos oss https://www.pensionsmyndigheten.se/om-pensionsmyndigheten/jobba-hos-oss/jobba-pa-pensionsmyndigheten
Bra att veta
Anställningen är en tillsvidareanställning med provanställning om 6 månader. Vi sitter i vårt nybyggda kontor som är beläget i Science Park på Porsön i Luleå.
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass.
Din ansökan
Vi jobbar kompetensbaserat i hela processen och är måna om en inkluderande, rättvis, objektiv och kandidatvänlig process. Därför ber vi dig att besvara ett antal urvalsfrågor istället för att be om personligt brev.
När ansökningstiden har gått ut går vi igenom inkomna ansökningar. Vid många sökande kan ett arbetspsykologiskt test användas som ett komplement i urvalsprocessen.
Utvalda kandidater bjuds in till en första intervju där vi vill lära känna dig och prata om din motivation, dina styrkor och hur traineeprogrammet kan passa dig. De som går vidare kallas till en andra intervju med en mer fördjupad dialog kring programmet, arbetsuppgifter och din framtida utveckling hos oss.
Har du skyddade personuppgifter kontakta rekryterande chef som hjälper dig med din ansökan.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.
#LI-HYBRID #VårtJobbBeröralla Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PSL 2025-211". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pensionsmyndigheten
(org.nr 202100-6255) Kontakt
Fråga en trainee IT-Traineeprogram@pensionsmyndigheten.se Jobbnummer
9657706