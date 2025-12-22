IT-tekniker till Örebroporten Fastigheter AB
"Hos oss på Örebroporten är affärsnytta och samhällsnytta två sidor av samma uppdrag.
Här ges möjlighet att påverka, utvecklas och vara delaktig i en organisation som bokstavligen formar stadens framtid - med tekniken som ett av de viktigaste verktygen. Välkommen att bli en av oss!" - Jeanette Berggren, vd, Örebroporten Fastigheter AB
Bakom många av Örebros mest centrala miljöer och samhällsfunktioner finns Örebroporten Fastigheter. Med ett brett fastighetsbestånd, högt utvecklingstempo och ett tydligt samhällsuppdrag spelar bolaget en viktig roll i stadens tillväxt. Digitala arbetssätt och fungerande teknik är en självklar del av den vardagen, och nu förstärks organisationen med en IT-tekniker.
Det är en roll som befinner sig nära både verksamheten och människorna som driver den framåt. Här handlar IT-rollen om närvaro, samarbete och att få vardagen att fungera.
Ett uppdrag nära verksamheten
Örebroporten är en platt organisation med omkring 50 medarbetare, där ansvar och förtroende ges tidigt. Det ställer höga krav på att den digitala arbetsmiljön är stabil, tillgänglig och enkel att använda. IT-teknikerns uppdrag är därför att arbeta konkret och verksamhetsnära för att se till att medarbetarna har rätt förutsättningar att göra sitt jobb, varje dag.
Rollen präglas av ett praktiskt arbetssätt där problemlösning, service och dialog står i centrum. Det handlar om att vara på plats, hjälpa till, lösa tekniska utmaningar när de uppstår och bidra till att både arbetsstationer, mötesrum och digitala verktyg fungerar som de ska. I takt med att organisationen utvecklas ges också utrymme att växa med uppgiften, ta ett större ansvar och vara med och forma hur IT-stödet utvecklas över tid.
Teknik som möjliggörare
På Örebroporten ses digitalisering inte som ett separat projekt, utan som en naturlig del av hur fastigheter utvecklas, förvaltas och används. IT-funktionen är därmed en viktig möjliggörare, både i det dagliga arbetet och i bolagets långsiktiga samhällsambition.
För den som kliver in i rollen som IT-tekniker innebär det att bli en del av ett sammanhang där teknik, människor och samhällsutveckling hänger ihop. Ett uppdrag där det finns utrymme att lära och utvecklas, samtidigt som man bidrar till att bygga ett starkare och växande Örebro.
Är du den Örebroporten letar efter? Då hoppas vi att du skickar in en ansökan!
Exempel på arbetsuppgifter
- Ge dagligt IT-stöd till kollegor i verksamheten och bidra till en fungerande digital arbetsvardag.
- Installera, konfigurera och underhålla datorer, programvara och kringutrustning.
- Säkerställa att mötesrum, konferensteknik och digitala möten fungerar smidigt.
- Felsöka och hantera IT-relaterade ärenden i samverkan med interna kontaktytor och externa leverantörer.
- Dokumentera lösningar och vara med och utveckla rutiner och användarstöd över tid.
Är du den vi letar efter?
För att lyckas i rollen ser vi att du som söker har:
- Eftergymnasial utbildning inom IT, exempelvis yrkeshögskola.
- Erfarenhet av eller god förståelse för arbetsplatsnära IT-support i en verksamhetskritisk miljö.
- Praktisk kunskap inom installation, konfiguration och felsökning av datorer, arbetsstationer, skrivare och kringutrustning.
- Vana vid att arbeta i Windows-miljö och med Microsoft 365.
- Erfarenhet av eller förståelse för AV- och mötesteknik, inklusive Teams, Zoom och hybridmöten.
- Förmåga att hantera och samordna ärenden mot externa IT- och AV-leverantörer.
- Erfarenhet av ärendehanteringssystem och dokumentation av IT-åtgärder.
- Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
- B-körkort.
Meriterande är även kunskaper inom Autodesk Revit, BIM och scanning, liksom tidigare erfarenhet av arbete som IT-tekniker samt relevanta IT-certifieringar.
Information och ansökan
I denna rekrytering samarbetar Örebroporten Fastigheter AB med https://axoconsulting.se/.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult på AxÖ Consulting: Josefine Ulkner, josefine.ulkner@axoconsulting.se
.
Observera att en bakgrundskontroll kan förekomma för slutkandidater. Bakgrundskontrollen syftar till att verifiera den sökandes arbets- och utbildningshistorik samt eventuella andra relevanta uppgifter. Denna praxis bidrar till att upprätthålla hög integritet och trovärdighet i vår rekryteringsprocess.
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se.
