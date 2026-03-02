It-Tekniker Till Esab I Perstorp
Vill du arbeta nära produktionen i en bred industriell verksamhet där din IT-kompetens är avgörande för driften - samtidigt som du är en del av en global och högteknologisk organisation? Trivs du med att kombinera operativt ansvar lokalt med internationellt samarbete? Då kan rollen som IT-tekniker på ESAB i Perstorp vara helt rätt för dig.
ESAB är en global industrikoncern och en ledande aktör inom svets- och skärutrustning. I Perstorp bedrivs en viktig del av produktionen, där IT spelar en central roll för stabilitet, effektivitet och utveckling. Här blir du en del av en internationell IT-organisation med specialister på andra sajter - samtidigt som du är den lokala nyckelpersonen för IT i fabriken.Publiceringsdatum2026-03-02Arbetsuppgifter
Som IT-tekniker är din roll bred och varierad. Du är lokal specialist för digitala tillverkningssystem, kontinuerlig förbättring av produktionsnära IT-miljöer och användarsupport. Du arbetar nära produktionen i Perstorp och samverkar samtidigt med regionala och globala IT- och OT-team inom ESAB. Dina uppgifter och ansvar i vardagen kommer bland annat att utgöras av:
• Ansvar för digitala tillverkningssystem och säkerställa tillgänglighet, prestanda och stabil drift
• Stödja och vidareutveckla lösningar inom MES, IoT-plattformar, automationssystem samt integrationer mot affärssystem
• Säkerställa robust och säker uppkoppling mellan produktionsutrustning (OT) och affärssystem (IT)
• Driva och koordinera lokala infrastrukturkomponenter såsom servrar, klienter och backup
• Arbeta strukturerat enligt ITIL med incident-, change- och problemhantering
• Bidra i globala IT- och digitaliseringsinitiativ och säkerställa att lokala lösningar följer koncernens standarder
• Du har ett självständigt lokalt ansvar och behöver kunna avgöra vilka frågor du äger och driver själv - och vilka som ska eskaleras vidare i den internationella organisationen.
Vi erbjuder dig en roll där du får arbeta nära verksamheten i en producerande industri samtidigt som du är en del av ett större globalt IT-sammanhang med tillgång till specialistkompetens och internationellt erfarenhetsutbyte.Profil
Du är en flexibel och prestigelös person som trivs i en producerande industri där IT är en möjliggörare för verksamheten. Du gillar att arbeta nära användarna, förstår produktionens krav på tillgänglighet och kan växla mellan operativ problemlösning och mer långsiktiga förbättringsinitiativ.
Eftersom du är ensam IT-tekniker lokalt behöver du vara självgående, trygg i din kompetens och ha förmågan att strukturera och driva ditt eget arbete. Samtidigt har du förståelse för att du ingår i en större internationell organisation där samarbete, tydlig kommunikation och rätt eskalering är avgörande.
Vi tror att du har:
• Några års erfarenhet av IT-arbete inom produktion eller industriell miljö
• Erfarenhet av att supportera produktions- eller tillverkningsrelaterade system
• Gedigen erfarenhet av Windows 10/11, klientmiljöer och utskriftslösningar
• Praktisk erfarenhet av fysiska och virtuella servermiljöer
• Erfarenhet av säker integration mellan IT- och OT-miljöer
• Svenska och engelska i tal och skrift
Övrig information
• Placeringsort: Perstorp, Sverige
• Rapporterar till: IT-chef (placerad i Italien)
• Start: Enligt överenskommelse
I denna rekrytering samarbetar ESAB med Maxkompetens. Vid frågor om tjänsten kontakta gärna ansvarig rekryteringskonsult Therese Hulte therese.hulte@maxkompetens.se
076-555 83 80. Ansökan tas emot via www.maxkompetens.se.
Sista ansökningsdag är 31 mars 2026 men vi arbetar med löpande urval så skicka gärna din ansökan snarast. Ansökningar via e-post mottages ej på grund av GDPR.Företaget
ESAB är ett globalt företag med mer än 120 års kontinuerlig forskning, utveckling och försäljning, vilket gör oss till ett världsledande företag inom svetsning. Med över 10 000 anställda världen över är vi stolta över att på vår enhet i Perstorp ha ungefär 230 engagerade individer som är en del av vår gemenskap. Vi erbjuder en kreativ arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter i din roll och en global mångkulturell arbetsmiljö där vi kan ge dig möjlighet att samarbeta internationellt i vår fortsatta tillväxtresa. Läs gärna mer om oss på esab.se
