IT-tekniker / Supporttekniker
Diflex AB / Supportteknikerjobb / Ängelholm
2026-01-16
Vill du vara en del av ett team som satsar stenhårt mot att blir Sveriges Bästa Support? Då har du hittat rätt:
Om Diflex
Diflex är ett starkt växande bolag med sin bas i Ängelholm, Diflex levererar hosting- och IT tjänster av hög kvalité till små och medelstora företag. Diflex jobbar med ett brett utbud av tjänster och vi förser våra kunder med IT-support, serverdrift, licenser, molntjänster (Microsoft 365), nätverk samt datorhårdvara. Idag är vi ca 45 anställda men vi växer stadigt med ca 20% per år.
Om att arbeta på Diflex
Att arbeta på Diflex är båda utvecklande och utmanande, vi erbjuder en spännande arbetsplats där du jobbar i ett team med ca 10 personer. Vi erbjuder mycket goda möjligheter till avancemang.
Om denna tjänst
Vi vill nu fylla på vår supportavdelning med ytterligare tekniker, Du kommer att arbeta i en grupp med att hjälpa till med hantering av supportärende och efterhand även med installationer till nya kunder.
Om Dig som söker
Du ska ha god social kompetens! Du ska antingen ha en utbildning inom IT eller ha tidigare arbetat med ett liknande arbete.
Du behöver ha B körkort samt ett stort intresse för IT och teknik, du behöver prata flytande svenska då i princip alla våra kunder är baserade i Sverige. Vi ser gärna att du bor i nordvästra Skåne.
Om din ansökan
För att kvalificera dig till detta jobb vill vi att du skickar in en ansökan till jobb@diflex.se
med CV och personligt brev. Ansökan ska vara skriven på svenska och innehålla information om tidigare arbetslivserfarenheter.
Om denna ansökningsprocess
Vi kommer att ta in ansökningar omgående då vi är i brådskande behov av flera medarbetare, vi kan avsluta rekryteringsprocessen i förtid om vi hittar lämpliga kandidater.
Varmt välkommen med Din ansökan!
//Daniel Ivarsson, VD Diflex AB.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: jobb@diflex.se
Arbetsgivare Diflex AB
Importgatan 2
262 73 ÄNGELHOLM
VD
Daniel Ivarsson daniel.ivarsson@diflex.se 0733839363
9688158