It-tekniker inom Linux
2025-09-16
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Migrationsverket kommer under flera år framöver att göra en större transformation av våra digitala tjänster för ansökningar och handläggning, där större andel automation gradvis kommer att införas.
En grundpelare i alla dessa olika tjänster är grundplattformen som du som It-tekniker inom Linux får vara med att utveckla och underhålla.
Som vår kollega på Migrationsverket kan du förvänta dig ett givande arbete i en föränderlig miljö som präglas av ett fokus på ständiga förbättringar, samarbete och respekt för människan. Hos oss gör du skillnad och bidrar till samhällsnyttan, samtidigt som du får en trygg och stabil anställning.
Du kommer vara placerad på applikationsplattformenheten på något av våra kontor i Linköping eller Norrköping. Den här tjänsten har möjlighet till distansarbete enligt 51/49% princpien.
Hur ser din framtida arbetsplats ut?
Vårt team ansvarar för Migrationsverkets Linuxmiljö som främst består av produkter från Redhat. Vi utvecklar och underhåller Migrationsverkets interna Cloudplattform som baseras på Rancher, Kubernetes och Docker. Vi utvecklar även plattformar för Continuous Integration and Continuous Deployment (CI/CD) samt plattformar för övervakning och telemetri.
Vi jobbar med agila arbetssätt och fokus på automation samt går mot en löst kopplad, eventbaserad systemarkitektur. Allt detta med en modern, Cloud native-plattform baserat på Kubernetes och Docker i botten.
Vem är du?
Du jobbar idag som systemadministratör inom Linux eller så jobbar du inom drift- och infrastruktur med inriktning mot teknik- och utvecklingsplattformar och funnit intresse i att jobba med Linux och "infrastructure as code".
Eller så har du en bakgrund där du har arbetat som systemutvecklare ett tag och har utvecklat ett intresse för just teknik- och utvecklingsplattformar och skulle vilja byta inriktning mot enbart plattformsutveckling.
Som person värdesätter du samarbete med andra och har lätt för att se helheten och lösa problem. Du tar ansvar för dina uppgifter och strukturerar och prioriterar på ett bra sätt. Du tar gärna initiativ och du tycker om att hjälpa andra och ge god service.
Krav
- Högskole- eller universitetsutbildning inom IT-området eller motsvarande kunskap förvärvad genom relevant arbetslivserfarenhet.
- Erfarenhet av och kunskap inom Linux och Ansible
- Minst 3 års yrkeserfarenhet av tekniskt arbete inom IT-utveckling eller underhåll av it-plattformar
- Du har god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
- Svenskt medborgarskap
Tjänsten är inplacerad i säkerhetsklass och därför kommer säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras. Utifrån detta föreligger krav på svenskt medborgarskap. Anställningen förutsätter en godkänd säkerhetsprövning.
Meriterande
- Erfarenhet av Java
- Erfarenhet av DevOps och agila metoder
- Erfarenhet av containerplattformar (Kubernetes/Docker)
- Erfarenhet inom utveckling av plattformsprodukter och utvecklingsverktyg
- Erfarenhet av Continuous Integration/Continuous Deployment.
Vill du veta mer?
Vill du veta mer om den aktuella rollen och enheten finns kontaktuppgifter till ansvarig enhetschef längre ned.Publiceringsdatum2025-09-16Övrig information
Anställningsform: tillsvidareanställning, vi tillämpar sex månaders provanställning.
Placering: Linköping eller Norrköping
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning.
Tillträde: enligt överenskommelse.
Som anställd på Migrationsverket erbjuder vi dig en bra balans mellan arbete och fritid och goda möjligheter till distansarbete. Andra förmåner vi erbjuder vid anställning är exempelvis friskvårdsbidrag samt ersättning upp till 90 % av lönen vid föräldraledighet.
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 7 oktober 2025. Vi tar emot ansökan via vårt rekryteringssystem Varbi.
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet.
kan du läsa mer om vad det innebär.
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Jobba-hos-oss/Lediga-jobb-och-intresseanmalan.html
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner. https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/lediga-jobb/fragor-och-svar-om-att-soka-jobb-hos-oss.html#svid12_6ac04684195a004dfdb2c7
Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
