Om UANET
Företaget grundades 2006 och är ett IT-konsultbolag med kontor i Uddevalla & Göteborg
Vi har kunder inom de flesta branscherna, vilket gör arbetsdagen varierande och intressant. Vi sätter högt värde på den personliga kontakten och eftersträvar att varje kund ska känna sig hörd och nöjd.
Skulle du vilja arbeta mot kund i en bred roll med ansvar för IT och support? Då är detta tjänsten för dig.Publiceringsdatum2026-05-01Om tjänsten
Vi söker nu en It-tekniker till Uddevalla kontoret som har ett genuint intresse för teknik och en vilja att ge våra användare support med kvalitet. Du som söker har god erfarenhet av nätverk/infrastruktur och serverhantering. Du har lätt för att ta kontakt och kommunicera med våra användare på rätt nivå. Du har ett genuint intresse för IT/nätverk och en vilja att testa nya tekniska lösningar. Du är dock mer allround än specialist och kan komma att hjälpa till inom andra områden i verksamheten utifrån behov och kompetens. Då vi nu rekryterar kan vi komma att fördela om en del ansvarsområden, vilket ger en flexibilitet i vilka kompetenser vi söker.Dina arbetsuppgifter
Som It-tekniker har du ett brett arbetsområde - bland annat kommer du att jobba med support, nätverk-, server- och applikationshantering, installation av klienter, skrivare, kontohantering och behörigheter. Vi har bra verktyg för att supporta våra användare på distans men behöver också göra en del ärenden på plats, vilket kräver att du har B-körkort.
Kvalifikationer/utbildning
Vi söker dig med eftergymnasial utbildning inom området eller med kunskap och erfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Tidigare arbetslivserfarenhet inom området är ett krav och vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och hur dessa kan komplettera den befintliga arbetsgruppen.
Du har mycket goda och aktuella kunskaper inom,
Windows Server, Active Directory, IT-säkerhetslösningar och Microsoft 365.
Du har även goda kunskaper inom:
• Server/klient-drift i Windowsmiljö
• Microsoft Azure
• Nätverks och IT-säkerhet
• Klient- och programdistributionssystem
• Servicekänsla
• Erfarenhet av support; via telefon, e-post och personlig kontakt med fokus på användaren
• God analytisk förmåga
• Vana vid att ta eget ansvar
• Vana att arbeta med projekt, både självständigt och i samverkan
• God vana vid systemdokumentation på både svenska och engelska
Övrigt
Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift, kan kommunicera på IT-teknisk nivå och samtidigt göra detta begripligt för andra. Du behöver ha lätt för att samarbeta och kommunicera både internt och externt. Som supportande verksamhet lägger vi fokus på kundbemötande och vi sätter stort värde vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan! till jobb@uanet.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: jobb@uanet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "IT-tekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uanet AB
(org.nr 556702-4095)
Gustaf Mattssonsväg 2 (visa karta
)
451 50 UDDEVALLA Arbetsplats
Uanet AB Kontakt
Tommy Rihu tommy@uanet.se 0706284400 Jobbnummer
9887035