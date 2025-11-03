IT-Tekniker
Polismyndigheten - Falun - Kristineg / Supportteknikerjobb / Falun Visa alla supportteknikerjobb i Falun
2025-11-03
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Polismyndigheten - Falun - Kristineg i Falun
Arbetsplatsbeskrivning:
Är du redo för en större uppgift? Till gruppen Leverans och Support i Falun söker vi nu en IT-tekniker. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.
IT-avdelningen består för närvarande av ca 1300 anställda som ansvarar för all IT som används av myndighetens 40 000 anställda. Gruppen Leverans och Support har ett helhetsansvar för införande, leverans och service av ny teknik, inklusive koordinering och samordning av större leveranser. Publiceringsdatum2025-11-03Dina arbetsuppgifter
Som IT-tekniker kommer dina arbetsdagar vara varierande. Vi jobbar nära verksamheten och det är viktigt att ha god förståelse för hur polisen arbetar och vilka behov myndigheten har. Som IT-tekniker inom Leverans och Support kommer du huvudsakligen arbeta med att ge andra linjens IT-support på plats till våra slutanvändare inom Polismyndigheten, samt att arbeta med installationer av teknik i olika uppdrag.
Du kommer bland annat att arbeta med:
PC och skrivare
Audio- och videokonferensutrustning
Mobiltelefoni och telefoni
Kommunikationssystemet Rakel
Administration av Polismyndighetens utrustning är även en viktig del av arbetet
Det förekommer en del resor inom arbetsområdet. Beredskaps- och dispatcherarbete ingår i tjänsten. Arbetet är varierande och du möter många olika kunder i en intressant arbetsmiljö.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
Gymnasial- och/eller eftergymnasial utbildning med inriktning mot IT-området, eller motsvarande erfarenhet som kan som bedömas likvärdigt av arbetsgivaren
Minst ett års arbetslivserfarenhet i närtid som IT-tekniker/Supporttekniker
Goda kunskaper gällande PC, skrivare, kringutrustning och/eller nätverkskommunikationsutrustning
Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
Svenskt B-körkort
Anställningen kräver svenskt medborgarskap.
Meriterande
Det är meriterande om du även har:
Erfarenhet av att ha arbetat som servicetekniker inom IT
Vana vid ärendehanteringssystem, exempelvis Remedy ARS eller motsvarande
Kunskap om telefoni, telefoniväxelsystem, mobiltelefoni
Erfarenhet av digitala mötesrum
Kunskap i Active Directory (AD) Dina personliga egenskaper
Vi ser att du som söker har en positiv inställning till människor och arbete, är engagerad och pålitlig. Du har ordningssinne, samt ett strukturerat och effektivt arbetssätt. Du tycker om att lära dig nya saker och vill gärna dela med dig av vad du kan till andra. Du tycker om att lösa problem, är flexibel och serviceinriktad. Du har god samarbetsförmåga, samtidigt som du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.Kontakt
Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef:
Anders Eriksson, 010-5672059
Har du frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsult:
Linda Hempel Gustafson, linda.hempel-gustafson@polisen.se
Fackliga företrädare
Polisförbundet, Sofia Ask, tfn: 010-563 87 10
Saco-S, nås via mejl saco-s.avdelningarna@polisen.se
SEKO Polisen, Karna Tillheden, tfn: 010-561 66 27
ST, Jessica Stålenkrans 010-563 32 66
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning om sex månader
Arbetsort: Falun
Arbetstid: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: IT-tekniker
Ansök via länken https://polisen.se/jobb-och-utbildning/lediga-jobb/2025/november/it-tekniker-till-leverans-och-support/
och bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna i ditt ansökningsmejl. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV.
Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
De uppgifter du lämnar i samband med din ansökan kan användas för att kontakta dig, få information och kallelser samt eventuella anställningshandlingar.
Välkommen med din ansökan senast den 17/11 2025. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via den mailadress som anges i annonsen. Märk din ansökan med referensnummer A679.549/2025 i mailets ärendemening.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering
och https://polisen.se/sakerhetsprovning
Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Läs mer om vår hantering av personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Polismyndigheten
Polismyndigheten erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Arbetsplats
Polismyndigheten - Falun - Kristineg Jobbnummer
9585260