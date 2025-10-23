IT-tekniker
2025-10-23
Vill du arbeta nära verksamheten, ta ansvar och utvecklas inom både support och infrastruktur?
Vi växer och utvecklas och söker en ny kollega till vårt IT-team. Hos oss blir du en viktig del av
ett omtänksamt gäng som driver och utvecklar vår IT-miljö tillsammans.
Vi erbjuder
En flexibel och spännande arbetsplats med goda möjligheter att växa och utvecklas. En arbetsplats som satsar på arbetsmiljö, där vi verkligen värnar om balans mellan arbete och fritid. Våra värdegrunder "omtänksamhet, kundnytta och hållbarhet" ligger oss varmt om hjärtat och är vår utgångspunkt i vår utveckling som arbetsgivare. Vi arbetar aktivt med att inspirera alla medarbetare till ett friskare och hälsosammare liv och har därför förmånliga villkor och fokus på friskvård. 2024 blev vi för sjätte gången certifierade som ett Great Place To Work, med ett resultat som visar att hela 94% av våra medarbetare beskriver PiteEnergi som en mycket bra arbetsplats.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som IT-tekniker hos oss får du en bred och varierad roll där du är med och utvecklar, driftar och stöttar hela PiteEnergis IT-miljö - från användarstöd till infrastruktur och molntjänster. Här finns både vardaglig problemlösning och långsiktiga utvecklingsprojekt, och du blir en viktig del i ett team som delar kunskap och hittar lösningar tillsammans. Hos oss får du möjlighet att använda hela din kompetens - och bygga vidare på den. Du är med och formar framtidens IT-miljö i en verksamhet där teknik och omtanke går hand i hand.
Exempel på arbetsuppgifter
ge användarstöd och teknisk support för både hårdvara och mjukvara
felsöka och lösa IT-relaterade incidenter och ärenden
underhålla och vidareutveckla vår VMware-baserade infrastruktur
administrera och konfigurera Active Directory i hybridmiljö kopplad till Microsoft 365
arbeta med övervakning, uppdateringar och IT-säkerhet i hela miljön
medverka i projekt för modernisering, migrering och automatisering av IT-tjänster
bidra med idéer som förbättrar arbetssätt, teknikval och dokumentation
Utbildning och arbetslivserfarenhet
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom IT eller motsvarande erfarenhet från yrkeslivet. Du har en bred teknisk grund och trivs med att arbeta både nära användarna och med infrastrukturen bakom. Du har erfarenhet av IT-support och felsökning i Windows-miljö och är van att arbeta med både Active Directory och Microsoft 365 i hybrida miljöer. Erfarenhet av VMware och virtualisering samt grundläggande kunskap inom nätverk, brandväggar och IT-säkerhet är en fördel.
Har du dessutom arbetat med migrering till molntjänster, automatisering i exempelvis PowerShell eller Power Automate, eller har vana av Linux-administration och backup-lösningar ser vi det som ett extra plus. Hos oss värdesätts nyfikenhet och viljan att utvecklas minst lika mycket som tidigare erfarenheter. Du trivs med att kombinera det operativa arbetet i vardagen med ett strategiskt intresse för utveckling och förbättring.Publiceringsdatum2025-10-23Dina personliga egenskaper
Vi tror att du är en person som trivs med variation och gärna tar dig an nya tekniska utmaningar. Du är nyfiken, lösningsorienterad och ser möjligheter där andra ser problem. Samtidigt är du noggrann och strukturerad, med förmåga att skapa ordning även när tempot är högt.
Du tar ansvar för dina uppgifter och delar gärna med dig av din kunskap till kollegorna. Hos oss är samarbetet en självklar del av vardagen - vi lär av varandra, stöttar där det behövs och hittar lösningarna tillsammans. Ditt engagemang och din vilja att bidra gör skillnad - både för kollegorna och för PiteEnergis fortsatta utveckling.
Ansökan och kontaktpersoner
PiteEnergi eftersträvar jämställdhet och mångfald. Vi värdesätter den kvalitet som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Tillträde snarast efter överenskommelse.
Frågor om tjänsten besvaras av: Jonny Axelsson (Utvecklingschef) eller Stefan Adolfsson (IT och Nätverks-arkitekt) 0911-648 00
Facklig representant: Ulf Marklund (Vision) vxl 0911-648 00
Move to Piteå - för dig som vill flytta till Piteå
Letar du bostad, vill du veta mer om skola och barnomsorg eller är du nyfiken på kultur- och fritidsutbudet? Inflyttarservice Piteå erbjuder dig stöd från start till mål. Kontakta Move to Piteå - Inflyttare
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
