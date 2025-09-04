IT-tekniker
2025-09-04
Företagsbeskrivning
Vattenfall är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Våra huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Inom Vattenfallkoncernen finns cirka 21 000 anställda. Vi har elektrifierat industrier, levererat energi till bostäder och förvandlat tillvaron genom innovation i över hundra års tid.
Om rollen
Vi söker dig som erfarenhet inom IT-drift och support och känner dig trygg i din yrkesroll. Du har tidigare arbetat med felsökning av klienter och har även erfarenhet av klientutveckling.
För att lyckas i denna roll behöver du ha kunskap och erfarenhet inom följande områden:
Daglig drift och felsökning av Windows 11-klienter
Konfiguration och arbete med Configuration Manager (SCCM)
Ansvar för förberedelse och distribution av säkerhetspatchar
Uppdateringar relaterade till klientsäkerhet
Kunskap om Defender/Trellix (antivirus)
Aktivt deltagande i projekt som rör klient
SCCM-infrastruktur och klienthantering
PowerShell-skript erfarenhet (medelnivåkrav)
Förståelse för Office-paketets funktioner
Erfarenhet av Evergreen/LCM (Lifecycle Management) (merit)
Felsökning av klientproblem genom logganalys
Förståelse för ITIL-processer
Du ska även behärska svenska och engelska obehindrat i både tal och skrift.
Kravspecifikation
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och din ambition att utvecklas inom IT-drift och klientsäkerhet. För att trivas och lyckas i denna roll ser vi att du har en stark vilja att lära och anpassa dig till nya teknologier. Du har en analytisk förmåga och är skicklig på att felsöka problem av olika storlek och komplexitet. Din nyfikenhet och din vilja att hålla dig uppdaterad gör att du snabbt kan sätta dig in i ny teknik och bidra till förbättrade lösningar inom teamet och organisationen
Ytterligare information
Förutom att du får vara med och forma framtidens smarta energisamhälle erbjuder vi dig ett utvecklande och omväxlande arbete med många kontaktytor. För oss på Vattenfall är det viktigt att arbete och privatliv har en god balans, därför erbjuder vi flexibilitet i arbetet samt möjlighet till att arbeta hemifrån vid behov. Vi har även en hel del andra personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra förmåner här.
Placeringsort
Stockholm
För mer information om själva tjänsten kontakta rekryterande chef Visnja Toporan, visnja.toporan@vattenfall.com
Fackliga representanter via Vattenfalls växel, 08 739 50 00. Akademikerna (SACO) - Sofi Wadström och Silvija Vatkovic, Ledarna - Christer Gustafsson, SEKO - Juha Siipilehto, Unionen - Inger Strandberg
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-28. Urval och intervjuer sker löpande. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV.
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Då säkerheten för Vattenfall och dess anställda är avgörande kommer vi innan varje anställning genomföra en "pre-employment screening". Dessa kontroller baseras på din roll som du kommer att fylla inom Vattenfall.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Denna tjänst är säkerhetsklassad och en säkerhetsprövning kommer genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
169 79 SOLNA
