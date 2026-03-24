IT-tekniker - Quokka AB

2026-03-24
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
, Västerås
Vi på Quokka är inte som alla andra. Vi drivs av nyfikenhet, innovation och kraften i att samarbeta. Från vårt huvudkontor mitt i centrala Göteborg driver vi vårt teknikcenter - en plats där idéer, teknik och människor möts för att skapa nya möjligheter.
Här utvecklar vi produkter och lösningar både internt och tillsammans med våra partners. Sedan starten 2020 har vår mission varit tydlig: att utmana en bransch där alla gör likadant - och visa att det går att tänka nytt, bygga smartare och ha roligare på vägen.
Nu söker vi dig som vill vara navet i vår interna IT-miljö och se till att allt fungerar smidigt, säkert och effektivt - varje dag.
Om rollen
Som vår IT-tekniker blir du den som håller ihop vår interna teknikleverans. Du ser till att kollegorna har rätt verktyg, rätt system och rätt förutsättningar för att lyckas.
Det här är en roll för dig som gillar att lösa problem hands-on, men också att bygga strukturer, rutiner och smarta processer som gör vardagen enklare för alla.
Du kommer att arbeta nära både verksamheten och våra leverantörer - och du får stort utrymme att påverka hur vår IT-miljö utvecklas framåt.
Vem är du?
Vi tror att du är en serviceinriktad person som älskar att hjälpa andra och som har ett naturligt driv att skapa ordning och tydlighet i system och rutiner.
Du är självgående, lösningsorienterad och trivs i en roll där du får både lösa problem och bygga nytt. Du är trygg i din tekniska kompetens och har lätt för att förklara teknik på ett begripligt sätt.
Dina huvudsakliga uppgifter
Säkerställa drift och underhåll av datorer, nätverk, konton och molntjänster
Hantera onboarding och offboarding
Arbeta aktivt med IT-säkerhet och efterlevnad (backup, MFA, accesskontroll m.m.)
Samarbeta med leverantörer kring inköp, avtal och licenser
Identifiera och driva förbättringar och automatisering i våra IT-processer
Hantera assets (klienter, mobiltelefoner, licenser etc.)
Administrera användarkonton, rättigheter och licenser i olika system
Automatisera och effektivisera processer med hjälp av verktyg eller skript
Hålla dig uppdaterad kring nya lösningar, trender och verktyg
Erfarenhet vi gärna ser att du har
3+ års erfarenhet av IT-support, drift eller systemadministration
3+ års erfarenhet av att skapa processer och rutiner för IT-organisationer
God förståelse för molnbaserade verktyg (Microsoft 365, Azure)
Erfarenhet av asset management (PC, mobiltelefoner)
God förståelse för IT-säkerhet och accesshantering (MFA, SSO m.m.)
Grundläggande nätverkskunskap (Wi-Fi, VPN, brandväggar, IP-konfigurationer)
Erfarenhet av endpoint management (t.ex. Intune)
Förmåga att förklara teknik på ett enkelt och tydligt sätt
Erfarenhet av att supportera en större organisation (300+ användare)
Varför Quokka?
Hos oss får du vara med och bygga något på riktigt. Vi är ett bolag som växer, utvecklas och vågar testa nytt - och du får en central roll i att forma vår interna IT-miljö.
Vi tror på Care, Joy, Curiosity och Innovation - och vi jobbar varje dag för att skapa en arbetsplats där människor trivs, utvecklas och känner sig hemma.
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller på våra slutkandidater. Det är ett naturligt steg för att säkerställa en trygg och säker anställningsprocess för alla parter.
Om du tycker att den här rollen låter som något för dig - klicka på Ansök och skicka in din ansökan. Vi ser fram emot att lära känna dig.
Har du frågor? Hör av dig till rekryterande chef Henrik Olsson: henrik.olsson@quokka.se
+46 760 027 030 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7449174-1909141". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quokka AB
(org.nr 559154-1700), https://quokka.teamtailor.com
Kungsportsplatsen 1 (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG
