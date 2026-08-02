IT-supporttekniker till PTS
Post- och Telestyrelsen / Supportteknikerjobb / Sundsvall Visa alla supportteknikerjobb i Sundsvall
2026-08-02
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Är du en serviceinriktad problemlösare som gillar att hjälpa andra och lösa IT-utmaningar? Som IT-supporttekniker hos oss blir du en nyckelperson i att få vardagen att fungera för våra medarbetare. Vi söker dig som är prestigelös, samarbetsorienterad och trivs i en roll där både teknik och människor står i fokus.
Vi jobbar med det alla tar för givet. Att kunna kommunicera. Hos oss får du se till att det fungerar nu och i framtiden. För alla.
Avdelningen för verksamhetsutveckling består i dagsläget av tre IT-enheter som ansvarar för drift, förvaltning, system-, verksamhets- och processutveckling. Vi arbetar både med egenutvecklade lösningar och standardsystem och ansvarar för PTS:s IT-system, webbplatser och e-tjänster samt för att stödja myndigheten i att effektivisera och utveckla våra arbetssätt.
Under året sker ett flertal nya systeminföranden samtidigt som en ny organisation kommer att tas fram för att träda i kraft vid årsskiftet 2026/27 då en myndighetssammanslagning med Digg äger rum. Den nya myndigheten kommer att innebära en fördubbling av det totala antalet medarbetare som arbetar med IT. I samband med det kan både rollen och organisatorisk enhet komma att förändras något.
"Jag som kommer att vara din chef heter Johan Palén, och för mig är det viktigt att bygga starka samarbeten, skapa tillit och bidra till en positiv och inkluderande stämning. Mitt ledarskap kännetecknas av lyhördhet, engagemang och ett tydligt ansvarstagande genom delegering. Jag motiveras av att utveckla och förbättra verksamheter samt av att se engagerade medarbetare och kollegor samarbeta, trivas och tillsammans nå goda resultat."
Om rollen
Som IT-supporttekniker arbetar du nära verksamheten och ger användarnära stöd i IT-relaterade frågor och problem. Du är ofta första kontaktpunkt för medarbetare och har en viktig roll i att säkerställa att den digitala arbetsplatsen fungerar effektivt, säkert och tillgängligt. I arbetet hanterar du inkommande ärenden via ärendehanteringssystem, där du prioriterar, felsöker och löser problem inom klientmiljö, såsom datorer, mobiltelefoner och skrivare. Du arbetar även med konton, behörigheter och åtkomst utifrån gällande säkerhetsrutiner samt ansvarar för installation och konfigurering av både hårdvara och mjukvara.
Vidare ingår livscykelhantering av datorer och mobiltelefoner, liksom inköp och beställningar av IT-utrustning. Du dokumenterar lösningar och bidrar till att utveckla vår kunskapsdatabas och självservice. I rollen är du också delaktig i att säkerställa efterlevnad av säkerhetskrav, dataskyddsregler och interna styrdokument. Med många kontaktytor ställer rollen höga krav på en serviceinriktad inställning, god samarbetsförmåga och ett lösningsorienterat arbetssätt, där du bidrar till att upprätthålla en hög servicegrad i verksamheten.
Om dig
Vi söker dig som är samarbetsorienterad och prestigelös, med förmåga att ta tillvara andras kompetens och bidra till ett öppet och inkluderande arbetsklimat. Du har ett hänsynstagande förhållningssätt, är lyhörd och har lätt för att sätta dig in i andras situationer. Vidare arbetar du strukturerat och metodiskt, med god förmåga att planera, organisera och slutföra ditt arbete inom givna tidsramar. Som person är du också lösningsorienterad, med god prioriteringsförmåga och förmåga att snabbt analysera problem och hitta effektiva lösningar.
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning med inriktning mot IT eller motsvarande kompetens förvärvat genom arbetslivserfarenhet.
Minst två års erfarenhet av IT-support eller servicedesk.
Grundläggande kunskap om Windows, klienthantering och nätverk.
Erfarenhet av M365, administration i Active Directory, Exchange och EntraID och moderna samarbetsverktyg.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Det är även meriterande om du har:
Förståelse för informationssäkerhet och behörighetsstyrning.
Kunskap inom Intune att administrera datorer och telefoner.
Erfarenhet av paketering och uppdateringar via System Center Configuration Manager (SCCM).
Erfarenhet av att arbeta med drift och förvaltning av pc-klienter och nätverk.
Kunskap inom ITIL, FITSM eller annan processmodell för tjänstehantering.
Vårt erbjudande
Vi tar livet på allvar. Hos oss kan du ha ett liv på och utanför jobbet. Mår du bra, mår vi bra. Därför erbjuder vi konkurrenskraftiga löner, flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete. Vi har även generöst friskvårdsbidrag och två friskvårdstimmar varje vecka.
Dessutom får du förmånliga villkor för lunch, semester, föräldraledighet, pension och vid sjukdom. Här kommer du arbeta i moderna aktivitetsbaserade lokaler på Hälsingegatan 38. Som statlig myndighet erbjuder vi en trygg och stabil arbetsmiljö där du kan känna dig säker. Vi skapar morgondagens samhälle och måste ligga i framkant. Hos oss kommer du att växa med uppgifter hela tiden.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning om sex månader. Placering i Sundsvall med start snarast möjligt enligt överenskommelse. Din tjänstetitel blir IT-tekniker.
För att vi ska kunna göra en rättvis och objektiv bedömning av din kompetens ber vi dig att inte inkludera bild, personnummer eller adress i ditt CV. Vi har valt att inte efterfråga personligt brev då vi istället använder urvalsfrågor. Detta för att vi vill lägga fokus på din erfarenhet och kompetens, vilket bidrar till en mer effektiv och rättvis rekryteringsprocess. Tester och arbetsprov kommer att ingå i processen. Om du har skyddade uppgifter, vänligen kontakta vår HR-specialist.
För ytterligare information, vänligen kontakta enhetschef Johan Palén på johan.palen@pts.se
eller HR-specialist Jessica Petersson på jessica.petersson@pts.se
. För frågor relaterade till våra lokala fackliga arbetstagarorganisationer, vänligen maila till mailto:saco@pts.se
eller mailto:st@pts.se
Välkommen med din ansökan senast 23 augusti.
Klicka här för att se filmen om oss: https://api.screen9.com/preview/cchPFWECPH4JdWyRdxhH_64D91qdJ85u0pbVSJfFCzVNK3ZW5YKD2fA3-w5Sj9Be Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Post- Och Telestyrelsen
(org.nr 202100-4359), https://pts.se/
852 37 SUNDSVALL Arbetsplats
Post- och telestyrelsen Kontakt
Jessica Petersson jessica.petersson@pts.se Jobbnummer
10017931