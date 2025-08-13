IT-supporttekniker till myndighet i Norrköping
Säkerhetsklassat konsultuppdrag - Är du redo för nästa utmaning? Har du gymnasieutbildning och erfarenhet inom IT? Varmt välkommen med din ansökan!
Om uppdraget
I detta spännande konsultuppdrag får du arbeta i en säkerhetsklassad miljö, vilket innebär att du kommer att genomgå en säkerhetsprövning med registerkontroll. Till vår kund i Norrköping som är en myndighet söker vi nu 2 st. IT-supporttekniker. Beräknad starttid för uppdraget är 2025-10-01 fram till 2026-10-01 med möjlighet till förlängning Uppdraget kan inte påbörjas innan registerkontroll är godkänd.
Du kommer att ingå i ett team på 12 personer bestående av både supporttekniker, uppdragsledare och tjänsteansvariga som alla arbetar för att erbjuda en så effektiv first och second line support som möjligt.
Placering: Norrköping Omfattning: 100 % Säkerhetsklassning: Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att du behöver genomgå en säkerhetsintervju samt få godkänd registerkontroll innan starten på uppdragetPubliceringsdatum2025-08-13Arbetsuppgifter
Ansvaret i second line support innebär att hantera, lösa och följa upp ärenden som inte har kunnat lösas av first line support. Ärendena är felanmälningar, frågor och beställningar från användare, men även IT-initierade ärenden kopplat till livscykelhantering.
Huvudsakliga arbetsverktyg är ärendehanteringssystemet Easit, Doc IT som används för driftdokumentation samt telefonisystemet ACE som primärt används i first line
Vidare kommer dina arbetsuppgifter innebära följande:
Ta emot, hantera och lösa IT-relaterade ärenden
Kommunicera med användare via telefon, mail och ärendehanteringssystem
Installera hård- och mjukvara
Kravställa på dokumentation för att underlätta ärendehanteringen
Följa upp ärenden
Ha ett nära samarbete med övriga sektioner/enheter inom IT
Vid behov agera backup till first line
Felsöka och lösa problem
Administrera IT-miljöer (t.ex. användarkonton, behörigheter och utskriftsköer) Kvalifikationer
Gymnasium inom IT eller motsvarande Minst 24 månaders dokumenterad arbetslivserfarenhet inom yrkeskategorin under de senaste fem (5) åren Minst 12 månaders erfarenhet av IT-support inom myndighet inhämtad under de senaste fem (5) åren Goda kunskaper om datorer, kringutrustning, operativsystem, nätverk, kommunikation samt informationssäkerhet Grundkunskaper i MS Office eller likvärdigt Erfarenhet av att arbeta i ärendehanteringssystem, exempelvis EasitGO Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som skrift Referenser ska anges från två (2) liknande uppdrag som utförts under de tre (3) senaste åren (räknat från 2025-08-27 på liknande objekt såsom: Supporttjänst inom IT eller kundtjänst
För att lyckas i uppdraget ser vi att du som person har en god social kompentens, du är drivande med god initiativförmåga. Du arbetar serviceinriktat med ett stort kundfokus och är strukturerad med sinne för ordning och reda.
Tips inför din säkerhetsprövning
Eftersom uppdraget är säkerhetsklassat är det viktigt att du är medveten om vad en säkerhetsprövning innebär. Läs mer om processen och hur du förbereder dig här:
Har du blivit kallad till en säkerhetsprövningsintervju? Så förbereder du dig inför en säkerhetsprövningsintervju
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 26 augusti.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Sanna Perjons, Sanna.Perjons@Bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 070 884 96 00
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Ersättning
