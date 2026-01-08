IT-Supporttekniker till Järfälla Kommun
2026-01-08
IT-Support är en del av Järfälla kommuns DIIT-avdelning (Digitalisering, Innovation och IT) och har som målsättning att ge bästa möjliga service och stöd till kommunens anställda och externa utförare.
Vi är ett team som ger användarstöd till över 5000 användare.Publiceringsdatum2026-01-08Arbetsuppgifter
Som Supporttekniker är du navet i vår IT-support. Du arbetar enligt ITIL för att säkerställa att incidenter och tjänsteförfrågningar hanteras effektivt, professionellt och med hög kvalitet. Du är den första och viktigaste kontakten för alla våra användare och ansvarar för att ge snabb och korrekt hjälp eller eskalera ärendet vidare vid behov.
* Tar emot, registrerar och kategorisera inkommande ärenden i vårt ärendehanteringssystem Servicedesk Plus
* Tar ett helhetsansvar för samtliga inkomna ärenden och ser till att det löses och att våra användare får den hjälp de behöver
* Felsöker och löser incidenter och tjänsteförfrågningar
* Samarbetar med andra IT-funktioner och kommunens externa leverantörer
* Bidrar till kontinuerliga förbättringar av supportprocesser
* Göra reparationer och underhåll på datorer samt andra hårdvaror exempelvis iPad, mobiltelefonerKvalifikationer
Vi söker dig som har
* erfarenhet av IT-support eller liknande teknisk roll
* erfarenhet av felsökning och support i Windowsmiljö och Microsoft 365
* starkt användarfokus, är lösningsorienterad, kommunikativ och trivs med att hjälpa andra
* mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
* gärna erfarenhet av ITIL och dess processer, särskilt incident och tjänsteförfrågningar
* erfarenhet av reparationer och underhåll av datorer, iPad och mobiltelefoner
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper i denna rekrytering.
Vi arbetar aktivt med att ha ett gott bemötande och vi vill att du också tycker att det är viktigt i kontakten med andra. Du gillar kombinationen av teamwork och enskilt arbete/ansvar.
Har du ovanstående och ett genuint intresse för att hjälpa människor? Då har vi en arbetsplats med ett härligt team redo för dig.
Intervjuer kommer att hållas löpande tills vi hittar rätt kandidat så är du intresserad är det viktigt med en snabb ansökan.
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation och goda utvecklingsmöjligheter. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C298498". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla kommun
(org.nr 212000-0043) Arbetsplats
Järfälla kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Kontakt
Biträdande avdelningschef DIIT
Ingela Karlsson ingela.karlsson@jarfalla.se Jobbnummer
9673012