IT-supporttekniker
Skellefteå kommun, Support och lokaler / Supportteknikerjobb / Skellefteå
2025-09-11
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
Skellefteå kommun, Support och lokaler
Trivs du i mötet med människor och får energi av att lösa problem som verkligen gör skillnad här och nu? Då kan det här vara rätt nästa steg för dig. Nu söker vi två IT-supporttekniker som vill bli en del av vårt team och bidra till att skapa trygghet, service och kvalitet i kommunens digitala tjänster, tjänster som varje dag används av både kollegor och invånare i Skellefteå.
DIN ROLL
Som IT-supporttekniker blir du en av våra viktigaste kontaktpersoner för alla som använder kommunens digitala tjänster. Du möter deras behov både genom ärendehanteringssystemet och ute på plats i verksamheterna. Här ser du till att allt från datorer till mobila enheter fungerar som de ska, och du blir den som skapar trygghet och guidar användarna rätt när tekniken krånglar.
Du arbetar tätt tillsammans med kollegorna i teamet och ni driver utvecklingen framåt med gemensamma mål och stort engagemang. Rollen kan också innebära att du deltar i IT-projekt, testar nya lösningar och bidrar till att göra digitala verktyg till en naturlig och självklar del av vardagen för våra användare.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
För att trivas som IT-supporttekniker behöver du vara nyfiken och ha lätt för att sätta dig in i nya digitala verktyg. En gymnasieexamen är grunden, och erfarenhet av IT-support eller arbete med digitala enheter och system är meriterande. Du är lösningsorienterad och ser det som en självklarhet att ta reda på orsaken till ett problem och hitta en fungerande lösning. Din strukturerade sida gör att du kan prioritera rätt, dokumentera och se till att alla användare får det stöd de behöver. Samtidigt är du serviceinriktad och möter alla professionellt och vänligt, oavsett situation.
I den här rollen är din förmåga att kommunicera avgörande. Du behöver kunna uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift, och har du dessutom kunskaper i fler språk är det en tillgång. Erfarenhet från att arbeta i en större organisation med många olika funktioner och verksamheter är värdefullt, och har du bakgrund från kommunal verksamhet ser vi det som ett plus.
Arbetet innebär resor mellan olika arbetsplatser inom kommunen, vilket gör att B-körkort och en vilja att köra bil är nödvändigt. Innan anställning behöver du också uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret för skola och barnomsorg.
DIN NYA ARBETSPLATS
Som IT-supporttekniker utgår du från Stadshuset där vi har egna lokaler, med nära till både fikarum och de bilar vi använder i tjänsten. Du kan se det som att din arbetsplats är hela kommunen, från skolor och förskolor till andra verksamheter. Skellefteå växer snabbt och står mitt i en historisk samhällsomvandling, där IT-enheten spelar en viktig roll i att skapa en hållbar och fungerande digital vardag.
I vårt sammansvetsade team samarbetar vi nära, delar kunskap och utvecklar lösningar tillsammans. Vi har tre olika inriktningar - arbetsplatser, mobiler och IT-supportspecialister vilket gör att du får kollegor med bred kompetens som stöttar varandra i vardagen. Du arbetar dagtid med flexram, vilket gör det enkelt att planera livet utanför jobbet.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV.
som plats att bo och leva på. Här kan du också läsa om våra Förmåner - Skellefteå kommun (https://skelleftea.se/invanare/jobba-i-skelleftea-kommun/att-jobba-for-skelleftea-kommun/formaner)
och se Lönestatistik - Skellefteå kommun (https://skelleftea.se/invanare/jobba-i-skelleftea-kommun/att-jobba-for-skelleftea-kommun/lonestatistik-)
för olika yrkesroller i kommunen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "607324". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå kommun
(org.nr 212000-2643) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skellefteå kommun, Support och lokaler
HR- partner, Rekryteringscenter
0910 - 73 50 00
9504030