IT-supporttekniker
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.IT-supporttekniker
Har du ett stort IT-intresse och gillar att hjälpa andra? Drivs du av att hitta lösningar och vill vara med och utveckla Sveriges bästa universitet? Då ska du söka tjänsten som IT-supporttekniker hos oss! Vi förstärker nu vår IT-enhet med två IT-supporttekniker som vill vara med och forma framtidens digitala miljö på Göteborgs universitet. Rollen innebär inte bara att lösa problem. IT-supporten håller också utbildningar för att stärka medarbetares digitala kompetens. IT-enheten står därför inför många spännande utmaningar och en av våra viktigaste målsättningar är att driva Göteborgs universitets digitala utveckling till att bli ännu bättre.
Vi erbjuder dig
Förutom ett spännande arbete kommer du till en arbetsplats som kännetecknas av frihet under ansvar där dina initiativ och insatser både syns och gör skillnad. Vi sitter i moderna aktivitetsbaserade lokaler i centrala Göteborg med närhet till kommunikation. Hos oss får du goda möjligheter till personlig utveckling. Vi erbjuder en bra balans mellan arbetsliv och privatliv och värnar om våra medarbetares hälsa. Läs mer om Göteborgs universitet och om att vara anställd på www.gu.se.
Arbetsuppgifter
Som IT-supporttekniker har du tillsammans med engagerade och professionella kollegor ansvar att stödja universitetets IT-miljö med att ge 1st- och 2nd-line support till medarbetare och studenter. Du kommer stöta på många olika typer av arbetsuppgifter och ärenden där du behöver prioritera, agera och ta eget ansvar. Det kan handla om allt från enklare felsökning som exempelvis inloggningsproblem, guidning i system till att lösa mer tekniskt komplicerade ärenden som hårdvarufel och att ha kontakt med externa leverantörer. Du jobbar nära både kärnverksamhet och kollegor vilket innebär att tjänsten är placerad i något av supportteamen som finns på IT-enheten. Arbetsuppgifterna en vanlig dag kan variera mellan att;
• arbeta med ärendehantering, felsökning, uppföljning, återkoppling till medarbetare och studenter.
• svara på frågor och lösa problem via telefon, e-post, fjärrverktyg eller på plats.
• supportarbete i servicedesk.
• agera som Major Incident Manager vid högprioriterade incidenter.
Digitaliseringen går fort och som du vet händer mycket inom IT-området. Förändring och utveckling är en del av vår vardag därför kan även andra arbetsuppgifter förekomma och arbetets innehåll kan komma att förändras över tiden för att möta den tekniska utvecklingen
Kvalifikationer
För att trivas och utvecklas som IT-supporttekniker vid IT-enheten krävs att du;
• har dokumenterad erfarenhet av arbete inom helpdesk, felsökning och IT-support i managerade Windows- och Applemiljöer.
• har arbetat som IT-supporttekniker det senaste året.
• som lägst har gymnasial utbildning - gärna med inriktning mot IT eller motsvarande, alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• har arbetat praktiskt med;
• applikationsadministration i centralt managerad klientplattform Intune och SCCM eller liknande
• Easit, Mitel eller liknande
• Microsoft Active Directory eller liknande kontosystem
• har mycket god förmåga att förstå och att uttrycka dig väl på svenska och engelska, både i tal och skrift.
• har erfarenhet av att på ett tydligt och lyhört sätt kommunicerar med både tekniska specialister och personer utan teknikkunskap
Det är meriterande om du har;
• utbildning inom IT på högskola eller KY/YH
• kunskap om, och arbetat praktiskt enligt ramverket ITIL
• arbetat i IT-miljöer vid svenska universitet/högskolor
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet utifrån att du bl a;
• är nyfiken och ser möjligheter.
• är intresserad, har vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig att leverera lösningar.
• vågar ta initiativ till att lösa problem, lär dig mer och tar hjälp av kollegor vid behov när du stöter på något du inte har full kunskap om.
• vid komplexa frågor, analyserar du och bryter ner dem för att hittar en lösning.
• är van och tycker om att samarbeta och har en stark teamkänsla.
• du kan ta eget ansvar, strukturera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt även när arbetstempot ibland är högt.
är pedagogisk i ditt sätt att kommunicera och har lätt att anpassa dig till den nivå mottagaren av kommunikationen är på.
Anställning
Anställningen är på heltid, tillsvidareanställning, med placering vid sektionen IT-support på IT-enheten vid Gemensamma förvaltningen. Din befattning kommer vara IT-supporttekniker. Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta; Victor Björkdahl biträdande sektionschef IT-support, mejladress victor.bjorkdahl@gu.se
telefon 031-786 33 06
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande
Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2025-08-24
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
