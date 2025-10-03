IT-supporttekniker 1line Malmö!
2025-10-03
Är du serviceinriktad, lösningsorienterad och vill arbeta i en spännande IT-miljö? Vi söker nu en 1st-line support IT-tekniker till ett uppdrag i Malmö!
Om rollen:Som 1st-line support är du först på plats när användarna behöver hjälp. Du tar emot inkommande samtal och mail, registrerar ärenden och ser till att allt dokumenteras på ett strukturerat sätt. Dina insatser bidrar till en smidig ärendehantering antingen genom att du löser problemet direkt eller genom att eskalera det vidare till 2nd-line.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Besvara inkommande ärenden via telefon och mail
Registrera, dokumentera och kategorisera ärenden korrekt
Eskalera ärenden till 2nd-line vid behov
Säkerställa kvalitet i klassificering, prioritering och beskrivning
Vi söker dig som har:
Relevant IT-utbildning
Erfarenhet av IT-support eller liknande roller
En serviceinriktad och lösningsfokuserad inställning
God kommunikationsförmåga på svenska
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet från arbete i större och komplexa organisationer
Förmåga att arbeta strukturerat i en dynamisk miljö
Praktiska detaljer:
Plats: Malmö (på plats)
Start: Så snart som möjligt
Längd: Till och med 31 december 2025, med möjlighet till förlängning
Känner du att detta är rätt nästa steg för dig? Vänta inte - skicka in din ansökan redan idag!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
