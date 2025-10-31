IT-Supporttekniker - Deltid
OM JOBBET
För vår kund söker vi nu två stycken IT-Supporttekniker på 50% vardera på varierande tider.
OM FÖRETAGETEn statlig myndighet som ansvarar för att förvalta och utveckla fastigheter av nationellt intresse, inklusive historiska byggnader, kulturmiljöer och viktiga statliga lokaler runt om i landet.
ARBETSUPPGIFTERDu kommer att jobba som supporttekniker i första linjen där arbetet kommer att bestå av att hjälpa användare via telefon, mejl eller på plats med IT-relaterade frågor. Bland arbetsuppgifterna finns dessutom registrering av ärenden, hantering av konton i Active Directory och felsökning i Windowsmiljö och applikationer. Uppdraget sker på plats i centrala Stockholm. Huvudsakliga användarnära supportuppgifter avser:
Aktivering av konton
Lösenordshantering
Importer och exporter
Ta emot ärenden via telefon och ärendehanteringssystem.
Ge användarsupport avseende IT-relaterade frågor via telefon eller på plats
ERFARENHETER OCH EGENSKAPER Minst 1 års erfarenhet inom IT-Support
Erfarenhet av att ge användarsupport i vanligt förekommande programvaror.
Erfarenhet av att arbeta i ärendehanteringssystem
ÖVRIGT Svenskt medborgarskap
Säkerhetsprövning kommer att ske då arbetet berörs av säkerhetsskydd
TID FÖR ANSÖKAN
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande!
OM D-SOURCEYour source to IT D-Source är ett modernt konsultbolag med bredden mellan helpdesk, infrastruktur och Tech. Vi har lång erfarenhet av att förstå kunders IT-behov! Tveka inte att höra av dig om du är intresserad av att ta reda på mer.
Vad kan vi göra för dig och vad kan vi göra tillsammans?
