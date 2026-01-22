IT-Supportekniker deltid
Recruitive AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2026-01-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Recruitive AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Recruitive söker för kunds räkning en IT-supporttekniker på deltid till våran kund i Stockholm City. Du kommer jobba 3 heldagar i veckan på kontoret med att hjälpa internanvändare med IT-releterade ärenden. Tjänsten är ett konsultuppdrag med start i februari och uppdraget löper till årsskiftet.
Arbetsuppgifterna består av att:
• Installering och felsökning av datorer, konferensutrustning, telefoner och wifi
• Inköp av hårdvara
• Kontakt med underleverantörer av IT tjänster
• Rapportering och dokumentation
Vem är du?
• Har IT utbildning eller erfarenhet från liknande arbete
• Studerar IT idag och vill ha ett extrajobb
• Är strukturerad, serviceinriktad och är pedagogisk i ditt sätt att utrycka dig.
Lön: 155 kr/tim
Sök idag, urval sker löpande. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Recruitive AB
(org.nr 559072-9546) Jobbnummer
9698527