IT-Supportekniker deltid

Recruitive AB / Supportteknikerjobb / Stockholm
2026-01-22


Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Recruitive AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige

Recruitive söker för kunds räkning en IT-supporttekniker på deltid till våran kund i Stockholm City. Du kommer jobba 3 heldagar i veckan på kontoret med att hjälpa internanvändare med IT-releterade ärenden. Tjänsten är ett konsultuppdrag med start i februari och uppdraget löper till årsskiftet.

Arbetsuppgifterna består av att:
• Installering och felsökning av datorer, konferensutrustning, telefoner och wifi
• Inköp av hårdvara
• Kontakt med underleverantörer av IT tjänster
• Rapportering och dokumentation

Vem är du?
• Har IT utbildning eller erfarenhet från liknande arbete
• Studerar IT idag och vill ha ett extrajobb
• Är strukturerad, serviceinriktad och är pedagogisk i ditt sätt att utrycka dig.

Lön: 155 kr/tim

Sök idag, urval sker löpande.

Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Recruitive AB (org.nr 559072-9546)

Jobbnummer
9698527

Prenumerera på jobb från Recruitive AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Recruitive AB: