IT-support, utveckling och problemlösning
2026-03-22
Är du en självgående och lösningsorienterad IT-tekniker med både teknisk drivkraft och en stark känsla för service och affärer? Om det är en beskrivning av dig kommer du trivas hos oss. Här får du möjlighet att arbeta med innovativa lösningar samtidigt som du bygger långsiktiga kundrelationer och bidrar till en vardag där IT bara fungerar.
Vår vision:
Vi utvecklingar säkra, optimerade IT-miljöer där människor och teknik möts. Genom innovation och automation skapar vi en vardag där IT bara fungerar - intelligent, tryggt och alltid tillgängligt.
Om rollen:
Som IT-tekniker hos oss får du en central roll i att både stötta våra kunder i sitt dagliga arbete och driva projekt som utvecklar deras IT-miljöer. Du kommer att arbeta med kunder i olika storlekar med allt från mindre företag till större organisationer.
Du trivs i en roll där både tekniskt djup och mänskligt bemötande är lika viktigt. Du har förmågan att självständigt lösa problem, identifiera nya behov hos kunden och omsätta dem till hållbara IT-lösningar. Du tycker om att bygga relationer, ser möjligheter till nya affärer och är inte rädd för att ta ansvar.
Vi söker en person med följande egenskaper:
Några års erfarenhet som IT-tekniker eller konsult inom IT-drift, support, infrastruktur och molntjänster
En god teknisk bredd inom Microsoft 365, nätverk, virtualisering och säkerhet
Ett affärsmässigt tankesätt och förmåga att bygga långsiktiga relationer
Hög social kompetens och en förmåga att bemöta människor i olika roller och situationer
En naturlig drivkraft att utvecklas och bidra till helheten både i DigiStrategi och hos våra kunder
Vi erbjuder dig:
En roll med stort ansvar och frihet att påverka din vardag
En platt organisation där idéer och initiativ uppmuntras
Möjlighet att arbeta nära kunder och skapa verklig nytta
En arbetsplats där teknik, innovation och mänsklig värme går hand i hand
Vår verksamhet utgår från Halmstad men våra kunder finns i hela Sverige så vi tillämpar i stor utsträckning flexibelt hybridarbete
Redo att ta nästa steg?
Vi intervjuar löpande, så vänta inte för länge. Låt oss forma framtidens IT tillsammans tryggt, intelligent och alltid tillgängligt.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
E-post: jobb@digistrategi.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare DigiStrategi AG AB
(org.nr 559160-4920) Körkort
För detta jobb krävs körkort.
DigiStrategi AB Jobbnummer
9811874