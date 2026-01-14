IT-support tekniker, 2:nd line
Vi söker en 2:nd line IT-support tekniker till vår centrala IT-support på kommunledningskontoret.
IT-supporten ger stöd och support av IT-tjänster till kommunens alla användare, verksamheter och kontor, i form av användarnära och personlig service. Allt för att möta kommunens behov.
IT-supporten jobbar med att lösa IT-relaterade ärenden (incident och service request), främst runt tjänster såsom den digitala arbetsplatsen, telefoni och konferensteknik, men även andra områden. Som IT-support tekniker hanterar du både felanmälningar och beställningar via e-post, telefon och support onsite.
De som arbetar på IT-supporten är ansiktet utåt för hela IT-enheten, vilket innebär att du som medarbetare på supporten behöver du även ha användaren i fokus, vara lösnings inriktad, ge snabb och god service.
Här är ett axplock av arbetsuppgifter som ingår:
- Support på den digitala IT-arbetsplatsen genom vara 2:nd line support för Incidenter och Service
Requests i ärenden från användare samt 1:st line support.
- Ansvara för Incident Management samt inneha rollen Incident Manager (IM).
- Bistå i att kategorisera, prioritera och fördela incidenter och hantera och stötta stora eller akuta ärenden efter behov.
- Support av hela den digitala arbetsplatsen med standardapplikationer såsom installation, konfiguration, uppdateringar och felsökning.
- Ansvar för hela livscykelhanteringen av datorer och tillbehör.
- Tekniskt understöd till Förvaltningsledare och Tjänsteområdesansvariga.
- Hantera konton och behörigheter i Active Directory och för olika applikationer.
- Felsöka, avhjälpa fel samt bistå med uppdateringar och uppgraderingar av konferensrumsutrusning.
Vi söker dig med:
- Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift samt goda kunskaper engelska.
- Avslutad gymnasienivå
- Minst 2 års erfarenhet av att arbeta med teknisk IT-support.
- Bred erfarenhet av teknisk felsökning av både hårdvara och mjukvara.
- Erfarenhet av Windows OS på klientnivå, Microsoft O365/Azure, Active Directory, nätverk.
- Erfarenhet av iOS, Android, MDM, nätverk samt remote-verktyg.
- Arbetat med att klassificera och kategorisera supportärenden i ett ärendehanteringssystem.
Vi ser det som meriterande om du dessutom har erfarenhet av arbete i en kommunal IT-support (eller liknande organisation) och/eller erfarenhet av leverantörsstyrning.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet. Vi söker dig som har en känsla för god service och samtidigt en vilja och förmåga att lösa komplexa problem. Du är tekniskt inriktad men samtidigt har du en god helhetssyn och är bra på att samarbeta. Du är initiativrik, strukturerad och lösningsorienterad.Övrig information
Arbetet är vanligtvis mån-fre 08:00-17:00, men kvälls- och helgarbete kan i vissa fall förekomma. IT-supporten arbetar på schema för att alltid har rätt bemanning på plats.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Vi erbjuder
Du blir en del av den administrativa avdelningen som består av sex enheter: digitalisering, IT, internservice, kansli, kontaktcenter och överförmyndaren. Hos oss möter du en nytänkande grupp som tycker att digitalisering och innovation är vägen framåt. Vårt mål är att ge den absolut bästa servicen till invånare och medarbetare! Vi har höga ambitioner och bred kompetens inom flera olika områden. Här finns stora möjligheter till utveckling och nya karriärvägar för den som vill.
Sollentunas IT-support har 11 st. medarbetare samt en gruppchef. IT-supporten är en del av IT-enheten och är den första instansen (SPOC) i vår ärendehanteringskedja. Vi är en beställarorganisation och harkontakt med våra användare och leverantörer i telefon, personliga möten och via vårt ärendehanteringssystem
Välkommen till Sollentuna - en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Ersättning
