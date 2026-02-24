IT-support i Alingsås
Akkodis Sweden AB / Supportteknikerjobb / Alingsås Visa alla supportteknikerjobb i Alingsås
2026-02-24
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Akkodis Sweden AB i Alingsås
, Borås
, Göteborg
, Kungsbacka
, Skövde
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en serviceinriktad roll där du dagligen hjälper användare med IT-relaterade frågor och problem? Vi söker nu en engagerad och tekniskt intresserad IT-supporttekniker till vår vår kund i Alingsås!
Om uppdragetArbetet består huvudsakligen av helpdeskarbete i first-line support. Du supporterar användare via telefon, ärendehanteringssystem och vid personliga besök. Rollen innebär att hjälpa till med beställningar, besvara frågor samt hantera felanmälningar kopplade till IT-utrustning och IT-system.
Installationer, felsökning på plats samt leverans och hantering av IT-utrustning ingår också i arbetsuppgifterna.
ArbetsområdenDu kommer bland annat att arbeta med:
First-line support och helpdesk
PC-support (Windows 10 och Windows 11)
Mac (macOS/OS X)
Chromebook
Android-telefoner
iPhone och iPad
Skrivare, kopiatorer och projektorer
Ärendehanteringssystem
MDM-system
Katalogtjänster (eDirectory och Active Directory)
Outlook och användarstöd inom Microsoft 365
Patchning av nätverksuttag
SCCM och MDT
Vi söker dig som
Du har en grundläggande IT-utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet inom IT. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som uppskattar att hjälpa andra, tar initiativ och vill fortsätta utvecklas inom IT-support. Vidare har du B-körtkort och är flytande i både svenska och engelska.
Du har god social kompetens och ett professionellt bemötande i kontakten med användare och kollegor. Som person är du serviceinriktad, positiv och har ett strukturerat och ordningsamt arbetssätt. Du har ett starkt tekniskt intresse och trivs med att arbeta självständigt, där du tar ansvar för dina ärenden och driver dem framåt på ett lösningsorienterat sätt.
För denna roll kommer en kontroll mot belastningsregistret att genomföras.
Om Akkodis
Akkodis levererar en bred bas av tjänster och kompetenser inom IT och Engineering. Våra tjänster präglas av snabbhet, enkelhet och kvalitet.
På Akkodis tror vi att man måste gå bortom det möjliga för att göra det otroliga. När det gäller en karriär på Akkodis, är det du som sitter i förarsätet. Vi är stolta över en kultur av förtroende där du har befogenhet att fatta dina egna beslut och får det stöd du behöver för att nå dina ambitioner. Som konsult är du vår högsta prioritet och när du behöver oss, finns vi där för dig.
Genom att bli vår kollega kommer din vardag som konsult vara varierad med uppdrag i olika projekt i diverse branscher, system och miljöer. Din erfarenhetsbank kommer att växa liksom ditt sociala och professionella kontaktnät. Som konsult omfattas du av kollektivavtal, försäkringar, företagshälsovård, friskvårdsbidrag och rabatter på träningskort. För att vi ska lära av varandra ordnar vi regelbundet med sociala aktiviteter.
Vi är ett mångsidigt team av 50,000 ingenjörer och digitala experter, verksamma i 30 länder och ser fram emot att ansluta dig till vår skara.
Låter detta intressant? Sök då in till oss så snart som möjligt! Våra uppdrag kommer in löpande och därför ses vi gärna proaktivt.
Har du frågor om tjänsten? Kontakta ansvarig konsultchef Alisha Milikic på alisha.milikic@akkodisgroup.com Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Akkodis Sweden AB
(org.nr 556694-0044), https://www.akkodis.se/ Kontakt
Business Manager
Alisha Milikic Jobbnummer
9761410