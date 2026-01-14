It-Specialist Inom Windows Server Och Exchange
Vill du ha ett meningsfullt arbete och bidra till ett säkrare Sverige i en osäker värld?
Det förändrade omvärldsläget medför att vårt försvar behöver förstärkas och den ökade underrättelseverksamheten mot Sverige och Försvarsmakten är omfattande. Must bedriver försvarsunderrättelseverksamhet och militär underrättelse- och säkerhetstjänst till stöd för svensk utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik samt i övrigt för kartläggning av yttre hot mot Sverige.
Om enheten
Vi söker nu en IT-specialist inom Windows Server och Exchange till Musts Kontor för informationsteknologi (KIT). KIT ansvarar för informationshantering på Must-gemensam nivå samt planering, utveckling och vidmakthållande av IT-system. Kontoret arbetar för att stärka Musts flexibilitet och förmåga att svara upp mot verksamhetskrav på informationshantering och informationssystem.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som IT-specialist inom Windows Server och Exchange kommer du arbeta med utveckling, implementering och förvaltning av Microsoftprodukter med höga krav på säkerhet. I arbetsuppgifterna ingår även framtagande och utveckling av rutiner och arbetssätt.
Vanligt förekommande löpande arbetsuppgifter är att utföra tekniskt underhåll, hantera uppdateringar, felsökning och driftstöd. Vid införande av nya lösningar kommer du, tillsammans med kollegor, arbeta med planering, design, dokumentation, rutiner och konfiguration.
Arbetet är omväxlande och för att lyckas i din roll ser vi att du trivs med att samarbeta. Här blir du en del av ett team med lagspelare som bryr sig om varandra, agerar med högt säkerhetstänk och som hjälper varandra till framgång!
Beredskapstjänstgöring och resor kan förekomma.

Kvalifikationer
Vi ställer som krav att du uppfyller följande kriterier:
• Mycket god kunskap och flerårig arbetslivserfarenhet av systemadministration inom Windows server
• Flerårig arbetslivserfarenhet och god förståelse om IT-infrastruktur i större organisation
• Arbetslivserfarenhet och god kunskap om Exchange
• God kunskap och förståelse för IT-säkerhet
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Meriterande
Det är meriterande om du uppfyller några av dessa kriterier:
• Erfarenhet av att införa eller migrera e-postlösningar
• Erfarenhet och kunskap inom virtualisering
• Erfarenhet från Försvarsmakten eller annan organisation med höga krav på säkerhet
• Relevant akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdigDina personliga egenskaper
Våra medarbetare har olika bakgrund men med ett gemensamt intresse och kunskap inom IT. För att vara framgångsrik i rollen ser vi gärna att du uppskattar att både självständigt och i samarbete med andra, anta utmaningar och förmedla lösningar. Detta innebär god förmåga att både sätta dig in i olika verksamheter och tekniska lösningar. Det är också viktigt att du är flexibel för att kunna hantera förändrade förutsättningar och nya tekniker. Som person är du trygg i dig själv, har stor integritet och är naturligt säkerhetsmedveten. Du är en nyfiken och kreativ person som tar ett stort ansvar för dina åtaganden. För att lyckas i rollen är du en strukturerad, uppsökande och självgående person. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Tjänsten kräver arbete på plats och det finns därmed inte möjlighet till hemarbete. Ovan ställda kvalifikationer ska på begäran kunna verifieras genom intyg, referenser samt urvalstester.
Tjänsten är placerad i Stockholm och är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde snarast enligt överenskommelse.
För upplysningar om befattningen eller rekryteringsprocessen kontakta:hkv-rekrytering-must@mil.se
, vänligen ange "IT-specialist Windows Server och Exchange" i ämnesraden.
Fackliga företrädare
Fackliga representanter nås via hkv-rekrytering-must@mil.se
.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-13. Din ansökan ska innehålla CV och ett personligt brev. Urval sker löpande. I det personliga brevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för en befattning hos oss.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) är en del av Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Vi ger regeringen och Försvarsmakten kvalificerade beslutsunderlag om omvärldsutvecklingen och hot mot Sveriges och Försvarsmaktens säkerhet. Vår vision är "Ett säkrare Sverige i en osäker värld". Must är en kunskapsorganisation och erbjuder både spännande och för Sverige angelägna arbetsuppgifter. Här arbetar både officerare och civila experter inom olika områden, t ex statsvetenskap, IT, ekonomi, teknik, matematik och HR.
En stor del av Must verksamhet omfattas av sekretess och vi ber dig därför att inte berätta att du sökt jobb hos Must för andra personer än dina närmaste. Läs gärna mer om Must och vår verksamhet här
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
