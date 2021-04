IT-specialist - Boverket, IT-enheten - Datajobb i Karlskrona

Boverket, IT-enheten / Datajobb / Karlskrona2021-04-13Boverket är den nationella myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende. Vi vill bidra till ett hållbart samhälle med bra boende i livskraftiga miljöer. Boverket har sitt huvudkontor placerat i Karlskrona, med ett mindre kontor i Malmö. Idag arbetar cirka 260 personer i myndigheten, bland annat arkitekter, civilingenjörer, ekonomer, jurister, kommunikatörer, planerare och samhällsvetare.2021-04-13Boverket arbetar just nu med ett flertal regeringsuppdrag som utvecklar digitala tjänster och system för såväl klimatdeklarationer som stöd för digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen. Vi behöver därför förstärka vår IT-förvaltningsorganisation med ytterligare en utvecklingsorienterad IT-specialist/teknisk systemförvaltare. I rollen kommer du ingå i ett eller flera förvaltningsteam som leds av våra förvaltningsledare IT. Vi arbetar nära Boverkets sakverksamhet. Tillsammans säkerställer vi att systemen levererar verksamhetsnytta. Vi arbetar enligt systemförvaltningsmodellen PM3. Som IT-specialist arbetar du med IT-objektet ur ett tekniskt perspektiv, t.ex. kravställning till leverantör (Boverket har utkontrakterad utveckling), test och testledning, teknisk dokumentation och applikationsdrift.Exempel på arbetsuppgifter:arbeta nära förvaltningsteamets olika roller inom såväl IT som på sakverksamhetenfånga krav och behov samt genomföra kravanalyskravställa mot extern leverantör i support-, förvaltnings- och utvecklingsärenden samt i upphandlingargranska och utvärdera lösningsförslag och estimatplanera och genomföra olika typer av tester, t.ex. acceptanstestertekniskt stöd till supportfunktionenbidra med utbildningsmaterial och delta i användarutbildningarapplikationsdrift (planering, logghantering, dimensionering, övervakningsplanering)hantera incidenter samt genomföra felsökningarbeta med viss konfiguration av systemetleda aktiviteter/mindre projekt eller delta som projektresursupprätta och underhålla teknisk dokumentationsamverka med Boverkets IT-drift vid driftsättningar och andra frågor som rör de tekniska miljöernasamverka med andra närliggande förvaltningsobjektarbeta med IT-/informationssäkerhetsfrågor inom systemområdet som t.ex. risk- och sårbarhetsanalyserVi söker dig som har flerårig och aktuell erfarenhet av teknisk systemförvaltning i en miljö med utkontrakterad systemutveckling, samarbete med IT-drift och sakverksamhet. Du har god kunskap om applikationsutveckling och applikationsdrift, databasteknik som t.ex. SQL server, acceptanstestning av mjukvaruleveranser och säkerhet. Det är önskvärt att du har grundläggande kunskap om nätverk, accessteknik och integrationer samt erfarenhet av CMS-system, t.ex. Episerver. I grunden har du en relevant högskoleutbildning inom IT-området, eller motsvarande erfarenhet som Boverket bedömer likvärdig.Du är en tekniskt intresserad och utåtriktad person som har initiativförmåga och trivs bra att arbeta både självständigt och i grupp. Vi lägger stor vikt att du är strukturerad, kvalitetsmedveten och klarar av att arbeta med flera uppgifter parallellt. Du har en pedagogisk förmåga med en helhetssyn utifrån verksamhetens behov och krav. En god analytisk förmåga och kan uttrycka dig väl i både tal och skrift. Vi lägger stor vikt dessa personliga förmågor.Boverket är en myndighet som ytterst arbetar på uppdrag av medborgarna. Vi söker dig som har en respekt och ödmjukhet inför rollen som statsanställd och ett stort intresse för samhällsfrågor!ÖVRIGTFör att kvalitetssäkra och effektivisera rekryteringsarbetet använder vi ett elektroniskt ansökningsformulär i samarbete med Visma Recruits Offentliga jobb. Vid ansökan kommer dina personuppgifter att hanteras i enlighet med GDPR. Genom din ansökan samtycker du till hanteringen. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlig¬hetsprincipen, och kommer att sparas av myndigheten i 2 år efter att rekryteringen avslutats (i enlighet med Riksarkivets föreskrifter om gallring). Har du skyddad identitet, referenser eller liknande du själv bedömer som olämpliga att lämna ut, tag kontakt med ansvarig rekryterare.Inför rekryteringsarbetet har Boverket tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde: Enligt överenskommelse Placeringsort: Karlskrona.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-05-09Boverket, IT-enheten5689416