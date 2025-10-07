IT-specialist - Södertälje
2025-10-07
IT-specialist med GMP-kunskap
Rollbeskrivning
Vi söker en IT-specialist med GMP-kunskap till avdelningen för kemiska processer och läkemedel. I denna roll kommer du att ha ansvar för utveckling och förvaltning av avdelningens IT-infrastruktur. Du ger daglig support, utför felsökningar och planerar underhåll och vidareutveckling av datoriserade system. Rollen innebär också att stödja vid inköp och implementering av nya instrument och system, säkerställa att dessa uppfyller gällande regulatoriska krav samt utbilda kollegor i IT-relaterade frågor.
Som IT-specialist kommer du att fungera som den tekniska representanten vid inspektioner och förklara hur systemen uppfyller relevanta regulatoriska krav. Arbetet innebär även att planera och koordinera det dagliga arbetet samt samarbeta med teknikteamet i avdelningen. Vid behov kommer du även bidra till andra systemrelaterade uppgifter.Publiceringsdatum2025-10-07Dina arbetsuppgifter
Ansvara för utveckling och förvaltning av IT-infrastruktur för kemiska processer och läkemedel.
Ge daglig support, felsöka och genomföra underhåll och vidareutveckling av datoriserade system.
Stödja vid inköp och implementering av nya instrument och system och säkerställa att de uppfyller regulatoriska krav.
Fungera som IT-specialist vid inspektioner och förklara hur systemen uppfyller aktuella krav.
Samarbeta med teknikteamet för att planera och koordinera det dagliga arbetet.
Utbilda kollegor i IT-relaterade frågor och vara den tekniska expertisen inom avdelningen.
Obligatoriska kvalifikationer
Förmåga att analysera och lösa tekniska problem på ett strukturerat och effektivt sätt.
Trygg i rollen som IT-representant vid myndighets- eller kundinspektioner.
Kunskap om hantering av data från laboratorieinstrument, inklusive principer för datalagring, spårbarhet (audit trails) och data integrity.
Mycket god kommunikationsförmåga på både svenska och engelska, i tal och skrift.
Erfarenhet av arbete i och administration av SharePoint.
Mycket god förståelse för IT-miljöer, inklusive operativsystem (Windows), nätverksstrukturer, katalogtjänster (AD/LDAP) samt grundläggande scripting.
Dokumenterad erfarenhet av GMP ur ett IT-perspektiv, exempelvis att ta fram kvalificeringsdokumentation och hantera avvikelser kopplade till IT-system.
Meriterande
Tidigare erfarenhet från läkemedelsföretag eller annan reglerad verksamhet.
Startdatum: Omgående
Slutdatum: 6 månader från uppstart (möjlighet till förlängning)
Plats: Södertälje (SE) (fysisk närvaro krävs)
Ansök senast: 10 oktober 2025
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
151 73 SÖDERTÄLJE Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 076 310 18 26 Jobbnummer
9545413