IT-samordnare till Mariaskolan, Södermalm
2026-03-28
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Om du vill vara en del i arbetet på Mariaskolans och känner att du har erfarenhet och kunskap för att bidra till vår salutogena vision KRAM - tillsammans för bildning och välmående så är det här ett jobb för dig.
Vi förväntar oss att du engagera dig för att våra elever ska få möta en utbildning med hög kvalitet som ger förutsättningar för livslångt lärande.
På Mariaskolan kommer du möta ca 820 elever från förskoleklass till årkurs 9 och ca 95 medarbetare som ser fram emot att bli dina kollegor. Mariaskolan ligger mitt i Södermalms hjärta intill Tantolunden och Zinkensdamms IP.
Läs gärna mer om oss https://grundskola.stockholm/hitta-grundskola/grundskola/mariaskolan/
Din roll
Tillsammans med ansvariga pedagoger utreder du skolans digitala behov och kommer med förslag relaterat till licenser och hårdvara. På Mariaskolan har elever och personal god digital tillgång och vi arbetar efter vår Digitala handlingsplan som visar riktningen i såväl arbetssätt som rutiner som ska stödja arbetet tex informationssäkerhet.
Som IT-samordnare är du en del av skolans serviceteam och du:
- Ansvarar för skolans övergripande IT-utveckling och IT-miljö med skolans pedagoger, skolledning och övrig personal
- Identifierar utvecklingsområden och arbetar för att hitta förbättringar och nya idéer.
- Ansvarar för skolans behovsanalys, beställning och utrullning vid IT-upphandlingar, installationer och ominstallationer samt ansvarar för eventuella pilotprojekt och projektleder införande av nya system.
- Håller dig uppdaterad när det gäller personuppgiftsfrågor, informationssäkerhet, avtal regelverk, policys och riktlinjer.
- Kommunicerar, samverkar och stödjer elever, personal och skolledning i skolans digitaliseringsarbete och stöttar organisationen i olika typer av användarfrågor, som supportärenden, konto- och behörighetshantering, tjänstekortshantering, lösenordsbyte och inloggningsfrågor.
- Du är även verksamhetens primära kontaktperson för leverantörer och IKT-enheten i IT-relaterade frågor.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
- God teknisk kompetens som kan styrkas genom relevant eftergymnasial utbildning eller erfarenhet
- God kännedom om och förståelse för den pedagogiska verksamheten och dess behov
- God kompetens när det gäller att hantera webbplatser, molntjänster och sociala medier.
- Tidigare erfarenhet från att ha arbetat i liknande befattning.
- Tar egna initiativ, är lösningsorienterad och strukturerar arbetsuppgifter genom planering och prioritering samt håller deadlines.
- Klarar av att hantera varierande arbetsuppgifter med periodvis hög arbetsbelastning och arbetstempo
- Meriterande är att ha erfarenhet av ett lösningsorienterat arbetssätt ur ett verksamhetsperspektiv, goda kunskaper om grundskolans styrdokument och gällande regelverk
- Som person ser vi gärna att du är driven och kan arbeta både självständigt och i team
- Du kommunicerar på ett tydligt sätt och behärskar svenska och engelska språket väl i både i tal och i skrift.
- Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Som IT-samordnare inom Stockholms stad erbjuds du kollegial samverkan och utveckling genom utbildningsförvaltningens nätverk där du fördjupar du dig inom olika kunskapsområden och bygger värdefulla relationer.
Som anställd hos oss har du möjlighet till semesterväxling och friskvårdsbidrag.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1812".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142)
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Mariaskolan
9825474