IT-samordnare till Järva Stadsdelsförvaltning
2025-10-16
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Nu söker vi en erfaren IT-samordnare till kanslienheten på Järva Stadsdelsförvaltning.
Tilltalas du av en förvaltning i förändring, där du har möjlighet att påverka, så är detta en roll för dig!
Välkommen till oss
Kanslienheten samlar flera viktiga förvaltningsfunktioner som tillsammans skapar ett stabilt administrativt stöd för Järva stadsdelsförvaltning. Här hanteras bland annat sekreterarskapet för stadsdelsnämnden och sociala delegationen, liksom ansvar för registratur, diarium, arkiv, informationssäkerhet och dataskydd.
Enheten ansvarar även för hantering och förvaltning av socialtjänstakter samt frågor som rör IT, telefoni och digitalisering. Genom att erbjuda både administrativt och strategiskt stöd bidrar kanslienheten till att utveckla effektiva tjänster som stärker förvaltningens verksamheter med särskilt fokus på digitalisering och IT-lösningar.
Kanslienheten består av cirka 15 medarbetare och är organiserad i tre funktionsområden, varav IT och telefoni är en.
Vi erbjuder
En arbetsplats där du blir en del av ett engagerat och utvecklingsinriktat team där vi stöttar varandra och samarbetar för att nå gemensamma mål.
Vi erbjuder dig:
friskvårdsbidrag
vinter- och sommararbetstid
goda möjligheter till utveckling
ett varierande arbete och en stark teamgemenskap där vi stöttar varandra.
För att du ska ha ett bra arbetsliv hos oss finns flera förmåner för dig som anställd.
En hälsning från din framtida chef
"Jag heter Josefine Rogel Randin och är din blivande chef. Jag arbetar aktivt för att vara en tillgänglig och stöttande ledare. Jag drivs av att ständigt förbättra arbetet inom enhetens ansvarsområden. Jag har stort förtroende för mina medarbetare och jag jobbar för en sund arbetsmiljö där alla får möjlighet att bidra till verksamhetens bästa"
Din roll
Som IT-samordnare på kanslienheten är du en central kugge i vår verksamhet med ansvar för hela IT-området. Det är en bred och varierande roll där du har stora möjligheter att påverka ditt arbete. Du blir en del av en stadsdelsförvaltning med tydligt fokus på utveckling och ingår i ett team som arbetar med IT, telefoni och digitaliseringsfrågor. Tillsammans driver vi utvecklingen framåt och stöttar varandra för att nå gemensamma mål.
I dina huvudsakliga arbetsuppgifter ingår:
ansvar för all IT och telefoni inom förvaltningen
upphandling och beställning av olika tjänster samt implementering av nya system
koordinering av datakommunikation
vara spindeln i nätet med god helhetssyn över både stadsdelsförvaltningens och stadens IT-arbete
ha operativt ansvar med deltagande i strategiska IT-frågor
support och vägledning till användare, med pedagogiskt fokus på självhjälp
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
akademisk utbildning inom IT eller motsvarande kompetens som vi anser vara likvärdig
god allmän IT-kompetens med erfarenhet av Windows och Office-paketet
förståelse för datakommunikation, inklusive brandväggsöppningar och nätverksbeställningarerfarenhet av IT-support med fokus på användarstöd
god kommunikationsförmåga på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
Vi ser det som meriterande om du har:
erfarenhet från att ha arbetat inom Stockholms stad.
Vi lägger stor vikt vid följande personliga kompetenser:
Du är kommunikativ och uttrycker dig väl, anpassar din kommunikation efter olika målgrupper och situationer. Du är serviceinriktad och sätter användarnas behov i centrum, alltid redo att ge bästa möjliga stöd. Med god samarbetsförmåga trivs du att arbeta tillsammans med kollegor och andra delar av organisationen för att nå gemensamma mål. Dessutom är du flexibel och anpassar dig lätt till förändringar i en dynamisk arbetsmiljö.
Vi rekryterar utan personligt brev för att stärka fokus på kompetens och erfarenhet för denna roll. När du skickar in din ansökan får du svara på ett antal frågor. När vi bedömer din ansökan utgår vi från ditt CV och de frågor som du har besvarat. Efter sista ansökningsdag går vi igenom alla ansökningar. I denna rekryteringsprocess kan tester komma att tillämpas.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.
Välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!
För att möta dagens och framtidens utmaningar bildades Järva stadsdelsförvaltning 2023. I vår stadsdelsförvaltning utvecklar vi stöd och service med fokus på alla Järvabor. Våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Vi eftersträvar öppen kommunikation och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi hoppas att du som söker vill utvecklas tillsammans med oss.
kan du läsa mer om Järva stadsdelsförvaltning. Ersättning
