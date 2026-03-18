It-samordnare inom Drift och förvaltning till Klientplattformar
Försäkringskassan / Datajobb / Sundsvall Visa alla datajobb i Sundsvall
2026-03-18
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försäkringskassan i Sundsvall
, Kramfors
, Hudiksvall
, Ljusdal
, Sollefteå
eller i hela Sverige
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför tänker vi nytt och använder den senaste tekniken för att förenkla och förbättra, utveckla och leverera it-tjänsterna för den svenska socialförsäkringen. Välkommen till en av Sveriges största IT-avdelningar.
Produktområdet IT Arbetsplats & Basinfrastruktur ansvarar för utveckling, drift och förvaltning av It-arbetsplatslösningar. Vi levererar kostnadseffektiva och säkra It-tjänster till både Försäkringskassan och anslutna myndigheter.
Vi förstärker teamen inom Klientplattformar med två It-samordnare, varav en är mer inriktad mot uppdraget produktansvarig. Vi söker därför dig som vill vara med och bidra till att vidareutveckla och effektivisera våra arbetsplatstjänster, säkerställa en stabil drift och skapa ännu bättre förutsättningar för en modern och säker It-miljö.
Samordning, ansvar, förvaltning och utveckling
Som It-samordnare jobbar du främst med att leda och driva arbetet med våra produkter och tjänster under hela dess livscykel. Från att säkerställa att våra system fungerar smidigt till att skapa och implementera långsiktiga lösningar som stödjer våra verksamhetsmål. Du kommer till exempel leda och delta i förstudier, upphandlingar, tekniska implementationer samt driftsförbättrande- och effektiviserade aktiviteter inom det egna produktteamet och gentemot andra för att nå uppsatta mål. Ditt arbete präglas av ett helhetsperspektiv, där du utgår från verksamhetens behov och säkerställer att våra tjänster matchar dessa.
Som IT-samordnare inom Klientplattformar blir du en del av våra två enheter som idag består av tjugotre medarbetare som tillsammans driver, förvaltar och utvecklar vår Klientplattform, Applikationspaketering och Fjärrskrivbord, till Försäkringskassan och anslutna myndigheter.
För att lyckas i rollen behöver du ha ett strukturerat arbetssätt. Du tar egna initiativ, driver arbetet framåt och ser till att det leder till konkreta resultat. Det här är en roll där du hela tiden lär dig nya saker och får utmana dig själv. Vi stödjer din utveckling och ger dig möjlighet att växa i din karriär. Här får du både teknisk kompetens och ledarskapserfarenhet.
Tjänsten kan innebära att du kommer i kontakt med sekretessbelagda uppgifter, vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande. Tjänsteresor till andra orter där Försäkringskassan eller anslutna myndigheter är belägna kan förkomma.
Det är ett jobb för dig som vill vara med, ta ansvar och bidra till fortsatt utveckling av våra produkter och tjänster.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har kunskap och förståelse för målstyrning samt tids- och resursplanering
• har förmåga att snabbt sätta dig in i olika problemställningar och ser till helheten
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• har goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• kännedom om Försäkringskassans IT-miljö
• erfarenhet av drift och förvaltning av arbetsplatstjänster
• erfarenhet av ledande roller i IT-driftsorganisation
• erfarenhet av koordinerande arbete i IT-driftsorganisation
• erfarenhet av att jobba i nära samarbete/samverkan med beställare
• erfarenhet av offentliga upphandlingar och avtalshantering
• erfarenhet av och certifiering inom projektledning
• erfarenhet av ITIL-ramverket.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2026-03-18Övrig information
Två tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. För den här tjänsten krävs svenskt medborgarskap. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Sundsvall.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Emma Grannas, 010-114 75 28 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Beatrice Sporre, beatrice.sporre@forsakringskassan.se
, 010-114 47 79 (för frågor om rekryteringsprocessen). Fackliga representanter är för ST Marie Nordenfjäll, Saco-S Ann Wiström, Seko Eliza Grundström. Dessa nås via vår växel 08-786 90 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 17 april. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan. Urval sker löpande under rekryteringsprocessen.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
Individuell lönesättning.
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), http://www.forsakringskassan.se/omfk/jobba_hos_oss
9805082