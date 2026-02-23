IT-samordnare
2026-02-23
Vill du arbeta brett med IT i en organisation där ditt arbete gör verklig skillnad?
Nu söker Östersunds församling en IT-samordnare som vill ta ett helhetsansvar för vår lokala IT-funktion och vara en viktig del i utvecklingen.
Östersunds församling har idag cirka 65 medarbetare. Från och med 1 januari 2027 bildas Östersunds pastorat. Pastoratet kommer att bestå av tre församlingarna Häggenås Lit Kyrkås, Frösö Sunne Norderö och Östersund, vi kommer då att omfatta cirka 98 medarbetare och du blir en av pastoratets viktiga medarbetare.
Vi befinner oss i en utvecklingsfas där struktur, säkerhet och digitala arbetssätt är viktiga delar i vår fortsatta verksamhetsutveckling.Publiceringsdatum2026-02-23Om tjänsten
Som IT-samordnare ansvarar du för det dagliga IT-stödet till våra medarbetare och till viss del våra förtroendevalda. Du kommer att arbeta med övergripande operativa användarstöd, hantering av datorer och mobiltelefoner, behörigheter och systemadministration. Rollen är självständig och bred och du fungerar som första linjens IT-stöd för våra medarbetare. Du arbetar både med daglig support och med att skapa struktur, rutiner och säker hantering av våra IT-miljöer. Du samordnar arbetet med Svenska kyrkans centrala IT-stöd och externa leverantörer. Du har även ett särskilt ansvar för att stödja och driva GDPR-frågor kopplade till våra IT-system samt bidra i arbetet med informationssäkerhet. Utöver IT ingår administrativ hantering av nycklar, larm och låssystem.
Vi erbjuder en självständig och utvecklande roll med möjligheter att forma IT-funktionen inför pastoratsbildningen. Ett meningsfullt arbete i en värdegrundsdriven organisation.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av IT-support eller liknande arbete och trivs i en roll där du får kombinera teknik, struktur och service. Du är självgående, ansvarstagande och har en god pedagogisk förmåga. Du är hjälpsam och social.
Eftergymnasial utbildning inom IT eller motsvarande erfarenhet.
Goda kunskaper i Microsoft 365 och Windows-miljö.
Erfarenhet av behörighetsadministration.
Förståelse för GDPR och informationssäkerhet.
B-körkort.Anställningsvillkor
Tillsvidare anställning 100%
6 månaders provanställning
Tillträde enligt ÖK
Intervjuer kan komma att ske löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
